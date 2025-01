Mazda MX-5 Liberty Walk: stile audace al Salone di Tokyo 2025

La Mazda MX-5 di quarta generazione diventa protagonista al Salone di Tokyo 2025 grazie alla trasformazione firmata Liberty Walk. Il preparatore giapponese ha creato un design che cattura lo sguardo e trasmette pura aggressività. Le bombature imbullonate sui passaruota allargano il corpo vettura, esaltando la presenza su strada. Elementi aerodinamici come lo splitter anteriore e lo spoiler posteriore rendono la silhouette ancora più accattivante. Minigonne scolpite e cerchi in lega Meister completano il quadro, mentre gli pneumatici Yokohama Advan, con il caratteristico logo bianco e rosso, aggiungono un tocco racing. Il risultato è una Mazda che sembra pronta a divorare l’asfalto. Ma è solo apparenza?

La Mazda MX-5 by Liberty Walk si distingue anche per dettagli unici. Le finiture verniciate enfatizzano le linee allargate, mentre le prese d’aria aggiuntive migliorano la ventilazione del vano motore. La griglia frontale ridisegnata accentua il look aggressivo. Gli interni, invece, restano fedeli alla configurazione originale, sottolineando la purezza del modello. Questa versione è un perfetto equilibrio tra stile esuberante ed essenza da vera roadster.

Assetto personalizzato e dettagli esclusivi della sportiva Mazda

Nonostante il focus estetico, Liberty Walk non ha trascurato la tecnica. Le nuove sospensioni pneumatiche regolabili abbassano l’assetto, donando alla vettura una postura più aggressiva. Questo intervento esalta il carattere sportivo senza compromettere la configurazione originale. Il motore rimane il collaudato quattro cilindri aspirato da 2 litri. Esso ha un capacità di 184 cavalli e 205 Nm. La potenza è scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale o automatico a sei marce, con differenziale a slittamento limitato. Quanto costa trasformare la propria Mazda MX-5? Il kit base, realizzato in plastica rinforzata, costa 4.675 dollari. Per chi desidera il massimo, il kit in fibra di carbonio sale a 6.248 dollari. È possibile acquistare i componenti singolarmente, adattando la spesa alle proprie esigenze. L’assetto ribassato e le linee aggressive ridefiniscono l’icona Mazda, che non è mai stata così audace. Questa versione sarà ricordata come un punto di incontro tra arte e prestazioni?