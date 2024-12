De Tomaso P72: la supersportiva che sfida tutti i limiti

Che cosa significa possedere una De Tomaso P72? Un’esperienza senza compromessi. Sotto il cofano, vibra di potenza un motore V8 sovralimentato da 5 litri. Questo gioiello è capace di erogare 750 CV e 900 Nm di coppia, parliamo di un bolide che chiunque ami anche solo un minimo le auto vorrebbe avere. Le prestazioni non sono ancora state ufficializzate, ma è chiaro che questa vettura non deluderà. Con un propulsore così potente, sarà difficile trovare un modello simile che sia capace di batterla o anche solo gareggiare contro di essa. La De Tomaso P72 è il sogno di ogni appassionato di supersportive ed in pochissimi e con un portafogli gigantesco potranno averla. Con infatti soli 72 esemplari in produzione, il prezzo di circa 1,6 milioni di euro non è certo per tutti.

Ma quanto si può mettere un prezzo su un’esperienza unica? Giusto? Un sogno su due ruote. Ogni esemplare è realizzato con una cura meticolosa che riflette l’approccio artigianale del marchio. Il telaio in fibra di carbonio garantisce una rigidità eccellente, migliorando le prestazioni dinamiche. L’estetica retro-futurista, ispirata alle vetture da corsa degli anni ’60, unita alla modernità tecnologica, rende la De Tomaso P72 una vera icona.

Design esclusivo e cura artigianale per una sportiva De Tomaso unica

La De Tomaso P72 non è solo performance, ma anche estetica e artigianalità. La carrozzeria, interamente in fibra di carbonio. Questa conferisce all’auto grande leggerezza e robustezza. L’assemblaggio, curato da una piccola squadra di esperti artigiani, rende ogni esemplare unico. L’abitacolo, ispirato al mondo dei gioielli, è un trionfo di pelle color crema. Ogni dettaglio è poi esaltato da un elegante color rame. Sedili e finiture di altissima qualità completano l’ambiente, facendo di ogni viaggio un’esperienza di lusso. Ma quanto è difficile realizzare una vettura così? Come hanno fatto a creare qualcosa con un design tanto esclusivo e tanta tecnologia avanzata? La De Tomaso P72 è stato il risultato di anni di perfezionamento e attenzione ai dettagli. Con la prima unità pronta per le prove dinamiche, la P72 è finalmente pronta a lasciare il segno. La domanda è ora: come si sentirà il fortunato possessore al volante di una delle 72 unità di questa supersportiva esclusiva?