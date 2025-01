Il produttore tech Oppo continua a sfornare nuovi prodotti e questa volta lo fa con un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato. L’azienda ha infatti annunciato il nuovo Oppo Reno 13F, apparentemente ultimo membro di questa famiglia di dispositivi. Quest’ultimo è stato annunciato sul mercato sia in versione con supporto alla navigazione in 4G sia in versione con supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Oppo presenta in veste ufficiale sul mercato il nuovo Oppo Reno 13F

Il produttore tech Oppo ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il suo nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo Reno 13F, che va così ad aggiungersi agli altri device appartenenti a questa nuova serie. L’azienda ha deciso di annunciarlo sia in versione 4G sia in versione 5G.

A contraddistinguere le due versioni troviamo ovviamente due processori differenti. Sul modello con supporto alla connettività 4G troviamo infatti il soc MediaTek Helio G100. Sul modello con supporto alla connettività 5G troviamo invece il soc Snapdragon 6 Gen 1. Nel primo caso, troviamo fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 2.2. Nel secondo caso, troviamo invece fino a 12 GB di RAM LPDDR4X e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 3.1.

Per quanto riguarda il resto, invece, troviamo pressoché le stesse specifiche tecniche. Sul fronte, in particolare, è presente un display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il pannello raggiunge 1200 nits di luminosità massima e il tutto è protetto da un vetro Dragontrail Star 2. Lo smartphone vanta inoltre una notevole resistenza, grazie alle certificazioni IP6X, IPX6, IPX8 e IPX9.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Oppo Reno 13F sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato asiatico. L’azienda rivelerà in seguito i prezzi di vendita ufficiali.