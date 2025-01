Ho avuto per un anno il OnePlus 12 e l’ho amato, adesso invece, appena ho ricevuto in prova il nuovo modello, il OnePlus 13, ho subito detto: “okay, questo è il mio nuovo smartphone Android per il 2025“… e così è stato.

Il dispositivo si presenta come uno smartphone di fascia alta, combinando hardware potente e design raffinato. Nonostante le elevate specifiche, emergono alcune criticità nelle prestazioni sotto stress per via del processore; nulla di eclatante, ma lo devo segnare subito, nero su bianco.

Design e Display

Il OnePlus 13 mantiene un design elegante con un display AMOLED da 6,82 pollici e una risoluzione di 3168 x 1440 pixel, offrendo immagini nitide e colori vivaci. I bordi ridotti contribuiscono a un rapporto schermo/corpo del 91%, conferendo al dispositivo un aspetto moderno. La costruzione solida e i materiali premium garantiscono una sensazione di qualità al tatto. Secondo me è magnifico, ha una finitura stupenda e con la cover Sandstone diventa un gioiello sotto tutti i punti di vista.

Prestazioni e Hardware

Sotto la scocca, è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il nuovo chip dell’OEM americano realizzato a 3 nanometri e viene supportato da fino a 24 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0. Questa configurazione assicura fluidità nelle operazioni quotidiane e nelle applicazioni più esigenti. Nei benchmark, il dispositivo ha mostrato risultati eccellenti, superando in alcuni test concorrenti come l’iPhone 16 Pro Max.

ùNonostante le prestazioni di punta, il OnePlus 13 ha evidenziato diversi problemi di surriscaldamento durante carichi prolungati, soprattutto nel gaming. Il sistema di dissipazione del calore, pur efficiente, non riesce a prevenire un significativo throttling (riduzione delle prestazioni per evitare surriscaldamenti). Nei test di stress, si è osservato un calo delle prestazioni fino al 50%; credo che sia un difetto di gioventù del processore e della sua ottimizzazione con Android.

Fotocamere

Il comparto fotografico del OnePlus 13 comprende una tripla fotocamera posteriore, con sensori da 50 MP ciascuno, sviluppati in collaborazione con Hasselblad. Questa configurazione offre versatilità nelle riprese, con un sensore principale, un teleobiettivo e un ultra-grandangolare. La qualità delle immagini è elevata, con colori accurati e dettagli nitidi, sia in condizioni di buona illuminazione che in scenari più complessi. Vi rimando ai video test nella recensione completa.

Batteria

Una delle caratteristiche distintive del terminale di fascia alta dell’OEM cinese è la batteria da 6.000 mAh, che garantisce un’ottima autonomia. In test di utilizzo continuo, il dispositivo ha raggiunto fino a 11 ore di riproduzione video. La ricarica rapida SuperVOOC da 100W consente di ricaricare completamente lo smartphone in tempi ridotti, mentre la ricarica wireless da 50W offre un’alternativa comoda e veloce. Io amo questo prodotto per la sua autonomia; una delle migliori nel panorama Android.

Infine, vi segnalo che supporta le più recenti tecnologie di connettività: Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, in prima istanza, garantendo velocità di trasferimento dati elevate e una connessione stabile. Inoltre, il dispositivo offre una certificazione IP69 per la resistenza a polvere e acqua, aumentando la durabilità in diverse condizioni ambientali. Il sensore di impronte digitali ultrasonico sotto il display migliora la sicurezza e la rapidità di sblocco.

Considerazioni

Il OnePlus 13 rappresenta un’evoluzione significativa nella linea degli smartphone OnePlus, offrendo specifiche di fascia alta a un prezzo competitivo. Ci sono dei problemini relativi al SoC di Qualcomm ma credo che sia soltanto per una mancata ottimizzazione generale del chip con il sistema operativo (ho riscontrato un comportamento simile anche con il Realme GT 7 Neo che monta lo stesso hardware). Ad ogni modo, nulla da dire: un telefono stupendo e, non dico a caso, il mio nuovo smartphone di punta Android per il 2025. Il prezzo è di 1029€ per la versione con 256 GB; forse un po’ alto ma in linea con i competitor.