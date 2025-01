Un provider che sicuramente merita la vostra attenzione e che può offrirvi delle promozioni davvero competitive e in grado di soddisfare le vostre esigenze è ho mobile, l’operatore tinto di viola infatti garantisce un catalogo di offerte davvero ricco e variegato, con tantissime possibilità che da ormai tanti anni consentono agli utenti di scegliere la promo più adatta anche dal punto di vista economico.

Il provider non a caso si impegna da sempre a migliorare la propria offerta dal punto di vista di ciò che offre agli utenti in modo da restare competitivo in un mercato costantemente in evoluzione e che non permette a nessuno di restare indietro dal momento che la concorrenza è a dir poco spietata, non a caso proprio recentemente l’operatore in questione ha anche attivato la connessione 5G che era una grande assente, soprattutto considerata la sua storia più recente.

Di conseguenza, se siete interessati ad attivare una promozione 5G con tantissimi giga in modo da poter navigare senza nessun tipo di preoccupazione sul sito ufficiale di ho mobile sono presenti due promozioni che sicuramente possono fare al caso vostro, vediamole insieme.

Due promo davvero ricche

Le promozioni di cui parliamo oggi sono davvero interessanti e soprattutto cariche di caratteristiche, la prima offre a 9,99 € al mese 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati, la seconda invece incrementa i giga a 250 mantenendo inalterati i minuti e gli SMS con il prezzo che arriva a 11,99 € al mese.

Per il resto, le due promozioni hanno in comune la caratteristica di avere un costo di attivazione di 2,99 € che sarà tale solo per coloro che effettuano la portabilità del numero, in caso contrario infatti il costo di attivazione sarà pari a 29,90 €, dunque prima di procedere assicuratevi di rispettare questa caratteristica e di avere un operatore di provenienza citato all’interno dell’elenco degli operatori supportati.