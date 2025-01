Il Samsung Galaxy S24 risulta essere fortemente scontato su Amazon, gli utenti si ritrovano con la possibilità comunque di raggiungere il massimo livello di risparmio, nel momento in cui fossero interessati all’acquisto di uno dei migliori smartphone del 2024, capace comunque di garantire le prestazioni più alte di sempre.

Il processore è il Samsung Exynos 2500, octa-core con una frequenza di clock massima a 3,2GHz, che viene affiancato da una GPU Xclipse 940, oltre ad una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (ricordiamo che quest’ultima non è espandibile). Il display è da 6,2 pollici di diagonale, con risolujzione 1080 x 2340 pixel, è un Dynamic AMOLED 2X, con refresh rate a 120Hz, che viene protetto da Gorilla Glass Victus 2 e 416ppi.

Samsung Galaxy S24: il prezzo Amazon è concorrenziale

Il prezzo d’acquisto di questo modello, alle condizioni descritte nell’articolo, è tutt’altro che elevato, infatti dovete sapere che gli utenti non dovranno pagare i 959 euro richiesti inizialmente, ma si ritrovano a poter approfittare di una riduzione del 31%, per arrivare così a dover versare un contributo finale di soli 659 euro, sempre con garanzia di 24 mesi e no brand. Premete qui per acquistarlo.

Eccellente è il comparto fotografico dello smartphone, con nella parte posteriore ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire poi con uno zoom ottico 3X da 10 megapixel. La risoluzione massima è a 8165 x 6124 pixel, con anteriormente un sensore da 12 megapixel e apertura F2.2. I video vengono girati al massimo in 8K a 30fps, mentre la batteria è un componente da 4000mAh, più che sufficiente per completare una singola giornata, ma non di più, sarete costretti a ricaricarlo più spesso del previsto, almeno in confronto agli altri.