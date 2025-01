Il prossimo 9 gennaio, assisteremo all’arrivo ufficiale dei nuovi smartphone appartenenti alla famiglia Poco X7, una sotto azienda di Xiaomi che corrisponde ad una versione rimorchiata di smartphone Redmi, nel dettaglio arriveranno due versioni, una standard ed una pro che porteranno con loro tantissime novità con quest’ultima che godrà di alcune chicche sia nel mercato indiano ma anche nel mercato europeo.

Caratteristiche e prezzo

Soffermandoci nello specifico sulla variante pro, quest’ultima avrà un prezzo che oscillerà al cambio intorno ai 340 €, sebbene sia difficile fare previsioni dal momento che non si può prevedere come il mercato europeo convertirà il prezzo presente sul mercato indiano, per il resto avremo un processore Dimensity 8400 di MediaTek e una batteria da 6000 mah, l’azienda ha parlato di tecnologia al carbonio silicio solo per il mercato indiano, sebbene sia altamente improbabile raggiungere una tale capacità utilizzando la tecnologia convenzionale agli ioni di litio, come se non bastasse sul mercato indiano arriverà un’edizione speciale con la batteria ancora più capiente in grado di spingersi a 6550 mah.

Per il resto, come già detto di base, avremo due smartphone Redmi con un altro nome e con un design abbastanza confermato dall’indiscrezioni precedenti che vedrà soprattutto il lato posteriore, decisamente frizzante e dinamico con due colori in contrasto uniti da una texture decisamente accattivante.

Per quanto riguarda invece lo standard di ricarica, quest’ultimo dovrebbe restare invariato sia nel mercato indiano che nel mercato internazionale e dovrebbe consentire una ricarica rapida fino a 90 W, ovviamente non è possibile stabilirlo con certezza e servirà attendere il lancio ufficiale sebbene sia altamente probabile vedere confermato tale valore.

Non rimane dunque che attendere per toccare con mano i prodotti in questione e vedere se ci saranno sostanziali differenze tra il modello indiano e il modello internazionale, ovviamente gli occhi sono puntati sul prezzo che potrebbe essere molto simile ma anche radicalmente diverso.