Per celebrare l’Epifania 2025, TIM ha deciso di proporre promozioni dedicate a una selezione di clienti ricaricabili. Tra le offerte più rilevanti vi è la 50 giga 5G Silver. Quest’ ultima è disponibile fino all’8 gennaio al costo unico di 2,99€. Tale opzione consente di navigare per un mese con 50GB di traffico dati, utilizzando la rete TIM in 2G, 4G e 5G. L’importo viene scalato direttamente dal credito residuo, senza costi di attivazione, e non prevede rinnovo automatico.

TIM: navigazione in 5G Ultra e condizioni di roaming in Europa

Accanto a questa, TIM propone l’opzione 50 Giga Ultra, attivabile a 1,99€ al mese da alcuni clienti selezionati. Questa promozione garantisce traffico dati aggiuntivo e accesso alla rete5G Ultra, a tempo indeterminato. L’attivazione è possibile tramite l’app MyTIM, SMS informativi o contatti diretti con il servizio clienti. Anche se alcuni utenti hanno segnalato difficoltà tecniche nell’attivazione di queste offerte, malgrado le notifiche ricevute.

Le offerte per l’Epifania includono quindi l’accesso alla rete 5G Ultra, introdotta da TIM nel giugno 2024. Questo profilo garantisce velocità di navigazione fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload, ma solo nelle aree coperte e con dispositivi compatibili. Quando la connessione avviene in 4G, gli utenti potranno beneficiare comunque di una priorità di rete superiore rispetto a quella tradizionale.

Anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, TIM applica condizioni favorevoli. Il traffico dati disponibile viene calcolato in base al costo dell’offerta mensile. In più in caso di superamento delle soglie, il cliente può continuare a navigare al costo di 0,154 centesimi per ogni MB consumato. Insomma, queste promozioni sottolineano l’impegno di TIM nel proporre soluzioni personalizzate e convenienti. L’ operatore continua così a puntare su innovazione e competitività, anche durante i periodi festivi. Con un’attenzione particolare sulla rete 5G e la possibilità di navigare ad alta velocità ovunque.