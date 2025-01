Il produttore tech Poco è ormai quasi pronto a far debuttare in veste ufficiale sul mercato i suoi nuovi smartphone di punta, ovvero i nuovi Poco X7 e Poco X7 Pro. Questi ultimi saranno infatti annunciati dall’azienda durante un evento dedicato che si terrà tra pochi giorni, ovvero il prossimo 9 gennaio 2025. Di loro abbiamo già avuto modo di conoscere in anteprima diverse informazioni di rilievo. Ora, però, sono emersi in rete quelli che dovrebbero essere i presunti prezzi di vendita per il mercato europeo.

Poco X7 e Poco X7 Pro, trapela in rete il presunto prezzo di vendita

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete quelli che sembrano essere i presunti prezzi di vendita dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Poco. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Poco X7 e Poco X7 Pro. Nello specifico, a rivelare questi nuovi dettagli è stato il leaker Sudhanshu Ambhore tramite un post sui social.

Secondo quanto riportato, il modello Poco X7 5G sarà distribuito in due versioni. Quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di 299 euro. La versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno, invece, dovrebbe avere un prezzo di 349 euro. Il modello Poco X7 Pro 5G, invece, dovrebbe essere distribuito in tre tagli di memoria differenti.

La prima versione avrà 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno e dovrebbe essere distribuita ad un prezzo di 369 euro. La seconda versione dovrebbe avere 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno e dovrebbe essere distribuita ad un prezzo di 399 euro. L’ultima versione, invece, dovrebbe avere 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Quest’ultima, a detta del leaker in questione, dovrebbe essere distribuita sul mercato mobile ad un prezzo pari a 429 euro.