Telegram: il nuovo aggiornamento migliora l'autenticazione dell'account

È in continuo aggiornamento Telegram in quanto una delle principali applicazioni di messaggistica istantanea al mondo. La piattaforma colorata di azzurro è diventata famosissima nel corso degli anni e ovviamente per alcuni dei suoi principali aspetti esclusivi.

In primo luogo, la sicurezza per Telegram ha sempre occupato un posto di rilievo ed è per questo motivo che anche questa volta se ne parla. C’è infatti un nuovo sistema di verifica di terze parti per l’account. Questa è stata pensata per rendere più sicura la piattaforma e ridurre i rischi di truffe e disinformazione.

Come funziona la verifica da terze parti su Telegram

Con questa nuova funzione, i personaggi pubblici e le aziende già verificate da Telegram potranno a loro volta verificare altri account, come dipendenti o collaboratori ufficiali. Per farlo, l’entità dovrà possedere un bot ufficiale verificato e potrà richiedere l’autorizzazione per diventare un verificatore di terze parti.

Gli account verificati con questo metodo avranno accanto al proprio nome un’icona unica con un colore solido, che rappresenterà la verifica. Aprendo il profilo di un account verificato, sarà possibile leggere una spiegazione dettagliata sul significato di questo status e sul verificatore che lo ha approvato.

Altre novità dell’aggiornamento

Oltre alla verifica esterna, Telegram ha introdotto altre funzionalità per migliorare l’esperienza utente:

Filtri di ricerca avanzati: possibilità di selezionare risultati tra chat private, gruppi e canali per trovare più facilmente un messaggio;

possibilità di selezionare risultati tra chat private, gruppi e canali per trovare più facilmente un messaggio; Reazioni ai messaggi di servizio: ora è possibile reagire anche alle notifiche di sistema, come l’ingresso di un nuovo membro in un gruppo;

ora è possibile reagire anche alle notifiche di sistema, come l’ingresso di un nuovo membro in un gruppo; Emoji personalizzate per le cartelle: gli utenti Premium possono personalizzare ulteriormente l’interfaccia con emoji nei nomi delle cartelle;

gli utenti Premium possono personalizzare ulteriormente l’interfaccia con emoji nei nomi delle cartelle; Regali collezionabili: la possibilità di trasformare i regali virtuali in NFT e scambiarli liberamente sulla piattaforma.

Telegram ha anche annunciato di essere diventata redditizia per la prima volta, grazie a strumenti di monetizzazione come abbonamenti Premium, Telegram Stars e pubblicità mirate.