WindTre lancia un'offerta da 150 GIGA, il prezzo è fuori di testa

Sono arrivate in questi primi giorni del 2025 tante nuove offerte interessanti ma un gestore su tutti starebbe riuscendo ad attirare l’attenzione verso di sé. Si tratta di WindTre che infatti ha proposto una nuova soluzione da 150 giga al mese con il 5G attivo.

Cosa include l’offerta WindTre con 150 GIGA

La nuova promozione proposta da WindTre include il meglio al suo interno e per un prezzo davvero eccezionale:

150 GIGA alla massima velocità disponibile in 5G ;

alla massima velocità disponibile in ; 7,6 GIGA extra utilizzabili in Unione Europea;

utilizzabili in Unione Europea; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS ;

; Spedizione della SIM gratuita in tutta Italia.

L’offerta è disponibile con attivazione gratuita e un costo mensile fisso di 5,99 euro. Può essere sottoscritta solo da chi proviene da Iliad e alcuni operatori virtuali, rendendola un’opzione interessante per chi desidera cambiare gestore senza rinunciare a un pacchetto completo e conveniente.

Copertura e rete WindTre: connessione 4G e 5G stabile e veloce

WindTre punta tutto sulla qualità della sua rete mobile. Stando a quanto riportato infatti, la velocità e l’affidabilità del servizio risultano elevate in gran parte del territorio italiano. Ciò permette agli utenti di sfruttare al massimo i 150 giga inclusi nell’offerta mobile in questione.

L’attivazione è semplice e veloce: chi è interessato può richiedere il passaggio a WindTre con la spedizione gratuita della SIM direttamente a casa. L’intero processo è pensato per essere il più comodo possibile, eliminando costi aggiuntivi di spedizione e attivazione.

È davvero semplice dunque scegliere questa proposta in quanto è una delle migliori che si potessero trovare sul panorama della telefonia. Non era facile per WindTre contrastare le altre realtà, tutte piene di offerte interessanti ma soprattutto con prezzi molto bassi e grande qualità. A tal proposito si tratta di un’offerta particolarmente indicata per chi cerca il meglio a poco prezzo. Almeno per il momento non è segnalata una scadenza.