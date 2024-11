Telegram: le mini app protagoniste del più grande aggiornamento di sempre

Telegram ha appena rilasciato quello che definisce “il più grande aggiornamento nella storia delle mini app“. Le novità ruotano tutte attorno al potenziamento di queste applicazioni integrate, rendendole più versatili e utili per utenti e sviluppatori. Rispetto a tutti gli altri aggiornamenti c’è un’attenzione in più soprattutto sul gaming in app.

Tra le principali innovazioni, le mini app possono ora sfruttare una modalità a schermo intero, sia in orientamento verticale che orizzontale, ideale per giochi e interfacce più immersive. Inoltre, le app possono ricevere dati sul movimento del dispositivo, consentendo esperienze di gioco più dinamiche, come il controllo tramite inclinazione o rotazione.

Una funzione molto attesa è l’accesso rapido: gli utenti possono creare scorciatoie delle mini app preferite direttamente sulla schermata Home, semplificando l’apertura di giochi o servizi senza passaggi intermedi.

Un altro importante miglioramento riguarda la condivisione della posizione. Le mini app possono ora accedere ai dati di geolocalizzazione, previa autorizzazione esplicita dell’utente. Questo apre scenari interessanti, come giochi basati sulla posizione o mappe interattive per eventi.

Non finisce qui: Telegram con le mini app ha rivoluzionato tutto

Telegram introduce anche un sistema di regali per celebrare traguardi, utilizzando le “Stelle di Telegram” come moneta digitale. Gli utenti Premium possono ora impostare stati emoji nelle mini app, mostrando cosa stanno facendo, come giocare o ascoltare musica.

Un passo avanti significativo riguarda la condivisione di media. Le mini app possono inviare contenuti direttamente nelle chat, dalle immagini ai file generati dall’IA, e pubblicare storie con documenti multimediali. Gli sviluppatori potranno inoltre monetizzare le mini app con piani di abbonamento, offrendo funzioni extra e ricevendo ricompense dagli annunci Telegram.

Con queste novità, Telegram consolida la propria posizione come piattaforma innovativa, offrendo strumenti avanzati per esperienze sempre più personalizzate e interattive. Un aggiornamento che promette di ridefinire l’uso delle mini app nella messaggistica.