Uno dei prodotti legati al gaming più atteso di sempre è senza dubbio la console di seconda generazione di Nintendo, parliamo di Switch 2, il prodotto da gioco portatile si sta facendo attendere ormai da parecchio tempo e ovviamente man mano che ci avviciniamo alla presentazione e alla data di lancio le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e precise al punto che sappiamo ormai praticamente tutto e rimane solo da attendere la conferma ufficiale da parte di Nintendo.

La data di lancio

Nello specifico, l’indiscrezione di cui vi parliamo oggi fa riferimento alla data di lancio del prodotto che dovrebbe essere il 28 marzo 2025, il rumour proviene da una fonte anonima definita molto affidabile, quest’ultima data corrisponderebbe alla data di lancio degli accessori ufficiali, sia quelli realizzati direttamente dall’azienda giapponese sia quelli prodotti da terze parti, i quali arrivano sempre in concomitanza del lancio della console.

Si tratta di una voce di corridoio del tutto coerente con quanto dichiarato a maggio 2024 da Nintendo, così come lo stesso è stato affermato qualche giorno fa da un Insider cinese, la data di annuncio invece dovrebbe essere fissata per l’8 gennaio 2025, di conseguenza stiamo parlando di pochi giorni per vedere confermate tutte le voci di corridoio di cui vi stiamo parlando oppure una smentita davvero clamorosa.

Tutto ciò che rimane da fare e attendere dunque la presentazione ufficiale, si tratta comunque di indiscrezioni abbastanza variegate dal momento che in passato si pensava che la prossima console dell’azienda nipponica sarebbe arrivata per fine 2024 giusto in tempo per i regali di Natale, l’azienda ha invece escluso switch due dalle previsioni di vendita per questo anno fiscale che si concluderà per l’appunto il 31 marzo 2025, dunque è lecito pensare che la data sarà sicuramente a ridosso dell’inizio del nuovo anno fiscale e dunque marzo 2025 a cavallo con aprile.