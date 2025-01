Con il CES ormai alle porte, NVIDIA si prepara a svelare le sue attesissime GPU della serie Blackwell. Tra queste emerge la RTX 5080, il cui debutto ufficiale è atteso entro pochi giorni. A quanto pare però un errore di iBuyPower, noto produttore di PC preassemblati, ha anticipato l’evento. L’azienda ha pubblicato per breve tempo sul suo sito una configurazione che includeva la RTX5080. Cosa che ha scatenato un’ondata di curiosità tra gli appassionati di tecnologia. Anche se l’annuncio è stato rimosso dopo pochi minuti, è bastato per consentire a diverse persone di effettuare screenshot e diffondere l’informazione in pochissimo tempo.

Le nuove schede RTX promettono prestazioni rivoluzionarie

Il sistema in questione, identificato con il nome “y40bi9n5801”, era dotato di componenti di alto livello. Tra cui un processore Intel Core Ultra 9 285H, una scheda madre B860, 32GB di RAM DDR5-5200 e un sistema di raffreddamento a liquido ARGB. La vera protagonista, però, era ovviamente la RTX 5080. Curiosamente, la pagina menzionava anche una “RTX5080 Super“. Si è trattato probabilmente di un errore di compilazione, ma che ha contribuito ad alimentare ulteriormente le speculazioni sulle future varianti della scheda. Insomma, nonostante la brevità della pubblicazione, questa fuga di notizie ha confermato l’imminenza del lancio della nuova generazione di GPU NVIDIA.

Oltre alla RTX 5080, si attendono anche le RTX5090 e 5070, adatte a soddisfare ogni fascia di mercato. Le specifiche tecniche della RTX5080 trapelate nelle ultime settimane fanno vedere un enorme passo avanti rispetto alla generazione precedente. Si parla infatti di 10.752 CUDA core, 16GB di memoria GDDR7 con una velocità di 30Gbps e un TDP di 400W. Questi dati, se confermati, posizionano la scheda come una delle più potenti mai realizzate. Anche se resta inferiore alla top di serie RTX 5090.

NVIDIA sta alimentando l’entusiasmo con eventi promozionali. Come il “GeForce LAN”, una maratona di 50 ore dedicata al gaming. Oppure una campagna social chiamata “GeForce Hype Meter”. L’industria dei PC gaming, intanto, si prepara a una nuova rivoluzione grafica. Il CES sarà il palco ideale per scoprire se le aspettative verranno soddisfatte.