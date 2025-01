Tra i prodotti più attesi dell’anno e senza dubbio la console di prossima generazione di Nintendo, ovviamente parliamo di Switch 2, quest’ultima si sta largamente facendo desiderare sebbene l’annuncio sembra proprio essere imminente, non a caso le voci di corridoio si stanno facendo sempre più insistenti e ogni giorno ci arrivano dettagli aggiuntivi su come sarà il prodotto dell’azienda giapponese.

ricordiamo infatti che la console di nuova generazione dovrebbe essere presentata proprio questo mese per poi arrivare sul mercato a cavallo tra marzo e aprile in concomitanza della fine dell’anno fiscale in Giappone, dunque è lecito pensare che Nintendo voglia sfruttare la fiera della tecnologia di Las Vegas, per procedere alla presentazione ufficiale e fugare finalmente ogni dubbio e curiosità sul suo prodotto di punta.

Il dock di Switch 2

L’oggetto dell’indiscrezioni questa volta è rappresentato dal dock della console in arrivo, quest’ultimo sembra essere abbastanza diverso rispetto a quelli legati ai modelli precedenti e nello specifico mostra una forma più snella ma allo stesso tempo con bordi più rotondeggianti, soprattutto per quanto riguarda il lato posteriore che presenta una sorta di attacco, ma non si capisce bene per cosa.

Per il resto, l’altro elemento che salta senza alcun dubbio all’occhio è la presenza di una filigrana che mostra ovviamente il logo della console di seconda generazione, tutto il resto purtroppo è difficile dedurlo dal momento che le fotografie non consentono di esaminare da un punto di vista più ampio l’oggetto in questione, dunque l’unica cosa che rimane da fare e attendere ormai la presentazione ufficiale che non tarderà ad arrivare e che finalmente toglierà il velo di mistero che Nintendo si impegnata a mantenere sulla propria console in arrivo quest’anno.

Se siete interessati, dunque ciò che dovete fare è restare sintonizzati dal momento che la prossima settimana dovrebbe essere quella propizia per l’arrivo del prodotto.