Il 2025 porterà una nuova evoluzione nel mondo degli smartwatch. Come? Con l’ attesissimo lancio del OnePlus Watch 3. Il quale sarà accompagnato da una variante Pro identificata come WWE251. Le informazioni emergono dall’analisi dell’app OHealth, che anticipa un pacchetto di funzioni innovative pensate per migliorare la vita quotidiana degli utenti. Tra le novità principali vi è l’integrazione di un sistema ECG avanzato. Tale funzione sarà capace di registrare, archiviare e analizzare dati relativi al ritmo cardiaco. Ma anche e soprattutto in grado di individuare anomalie come fibrillazione atriale, ritmo sinusale e altre irregolarità. Per utilizzarla saranno necessari dispositivi con Android 9+ e una configurazione minima che include 1GB di RAM. Oltre che una risoluzione dello schermo pari a 1600×720.

OnePlus Watch 3 e OHealth: un’ app per la gestione del benessere

Un’altra caratteristica che attirerà l’attenzione è il monitoraggio della temperatura del polso. Per poterlo utilizzare nel migliore dei modi il sensore richiede un periodo di calibrazione iniziale. Ovvero cinque notti di sonno, di cui almeno una con sessioni di quattro ore o più. Questa funzionalità mira a fornire una panoramica più dettagliata della salute. In più riesce a rivelare variazioni che potrebbero indicare condizioni anomale. Piuttosto innovativo è anche il check-up rapido da 60 secondi. Assolutamente utile per raccogliere dati su parametri come battito cardiaco, elasticità dei vasi sanguigni, ossigenazione del sangue e russamento. Queste informazioni, integrate con indicatori dello stato fisico e mentale, offriranno un quadro completo dello stato di benessere dell’utente che lo usa.

L’app OHealth diventerà il cuore della gestione della salute personale grazie a un nuovo tab “Health”. Il quale consentirà agli utenti di monitorare i propri progressi in modo semplice e intuitivo. Funzionalità come “Health Insights” e “HealthJourney” organizzeranno obiettivi e attività quotidiane. Suggerendo esercizi e monitorando i passi, il sonno e altre attività. L’attenzione ai dettagli e alla personalizzazione promette un’esperienza fluida e su misura di ognuno.

Con il lancio previsto nel primo trimestre del 2025, il OnePlus Watch 3 sembra destinato a rivoluzionare gli standard degli smartwatch. Poiché riesce a combinare tecnologia avanzata e un approccio olistico alla salute. Resta da scoprire se queste innovazioni saranno estese anche ai modelli precedenti.