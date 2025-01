Se durante il periodo natalizio avete acquistato un nuovo smartphone e ora avete intenzione di attivare una nuova promozione dedicata appositamente a quest’ultimo, sicuramente l’operatore telefonico italiano ho mobile è una possibilità che merita tutta la vostra attenzione, quest’ultimo da tantissimo tempo infatti è diventato una vera e propria garanzia di caratteristiche ottimali a prezzi decisamente competitivi in tutto il mercato, l’operatore infatti si impegna ogni mese ad aggiornare il proprio catalogo di offerte con nuove possibilità, pensate per unire tutto ciò di cui hanno bisogno di utenti a costi davvero competitivi per aumentare la propria mole di mercato.

Di conseguenza il provider in questione ha introdotto nuove caratteristiche nelle sue promozioni per cercare di rendere il mercato ancora più accattivante, tra queste spicco ovviamente l’introduzione della connettività 5G che ora è disponibile come opzione attivata sin da subito in alcune promozioni, vediamole insieme.

Due promo 5G

Attualmente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico sono disponibili due promozioni 5G davvero allettanti, la prima a 9,99 € al mese vi darà accesso a 200 GB di traffico dati 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, la seconda invece ad un costo mensile di 11,99 € al mese mi darà accesso a 250 GB di traffico dati 5G con minuti ed SMS illimitati anch’essa, quest’ultima promozione è pensata per coloro che desiderano navigare davvero senza nessun tipo di preoccupazione, le due promo hanno un costo di attivazione di 2,99 € che però aumenta a 29,90 € nel caso non siate clienti importa da un operatore virtuale supportato è presente all’interno di una lista ufficiale che potete visionare all’interno delle pagine dedicate alle promozioni.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è scegliere la promozione più giusta per voi e poi procedere direttamente all’attivazione online con pochi semplici passi da seguire direttamente nel sito ufficiale delle promozioni in questione, non esitate e attivate la vostra.