Offerta imperdibile in questi giorni di inizio anno su Amazon, per acquistare il Google Pixel 8, uno smartphone che punta fortissimo sulla fascia media, garantendo nel contempo uno sconto di 300 euro sul suo listino iniziale, anche grazie alla presenza sul mercato da ormai qualche anno.

Le dimensioni dello smartphone sono leggermente inferiori alla media, parliamo a tutti gli effetti di 150,5 x 70,8 x 8,9 millimetri di spessore, con un peso di 187 grammi, senza dimenticarsi comunque di un display altrettamento “relativamente piccolo”, pari a 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, mantenendo intatta la tecnologia OLED già apprezzata in passato, e raggiungendo 120Hz con 424 ppi (ma anche protezione Gorilla Glass Victus).

Collegatevi subito a questo link per avere i codici sconto Amazon gratis direttamente sul vostro smartphone, con le offerte migliori del momento.

Google Pixel 8: occhio all’offerta migliore di oggi

Lo sconto che Amazon ha deciso di applicare direttamente su Google Pixel 8 è davvero interessante, infatti il prezzo consigliato di 799 euro è ridotto di circa 300 euro, fino ad arrivare ad un valore finale di 499 euro (corrispondente ad uno sconto del 38%). Aprite questo link per l’acquisto.

Il comparto fotografico dello smartphone è di tutto rispetto, se rapportato all’effettivo prezzo di vendita, infatti nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per arrivare ad un angolo di visuale di 125,8 gradi, con possibilità di registrare video in 4K a 60fps e non solo. Molto buona è la connettività con WiFi 7 tri-band, ma anche bluetooth 5.3, USB type-C 3.2, chip NFC e GPS. La batteria è infine un componente da 4575mAh, con supporto alla ricarica rapida, ma soprattutto una buonissima autonomia, superiore ad esempio al Galaxy S24.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, e soprattutto è completamente sbrandizzato, in questo modo si ricevono gli aggiornamenti di sistema in tempi molto più ridotti.