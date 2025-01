Se siete interessati a cambiare la promozione che avete sul vostro numero di cellulare, sicuramente questo è un ottimo momento dal momento che tutti i provider telefonici stanno aggiornando i propri catalani di offerta per sfruttare l’entusiasmo legato alle festività e al nuovo anno che è appena iniziato, tutti gli operatori telefonici italiani infatti stanno aggiornando i propri cataloghi con offerte ad hoc in grado di conquistare l’attenzione degli utenti.

Uno tra questi operatori, che sicuramente merita la vostra attenzione e Very Mobile, L’operatore in questione vuole infatti essere competitivo sul mercato e per farlo ha deciso di attivare anche la connettività 5G che ora è disponibile nelle sue offerte, Per l’occasione ne ha lanciata una davvero competitiva, vediamola insieme.

Super promo a basso costo

L’approvazione in questione offre chi decide di attivarla a soli 5,99 € al mese ben 150 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati, ma non è tutto, oltre il prezzo decisamente competitivo abbiamo infatti da parte dell’operatore un regalo, i primi due mesi della promozione saranno completamente gratuiti, l’unico dettaglio a cui dovete prestare attenzione e che quest’ultima è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da uno dei seguenti operatori supportati:

1Mobile

CMLink

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

elimobile

Enegan

Fastweb | Sky Mobile

Feder Mobile

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lycamobile

Mundio Mobile

Noitel

NVmobile

Optima

Ovunque

PLINK

Plintron

PosteMobile

Rabona

Telmekom

Tiscali

Vianova

WithU

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare recarvi sul sito ufficiale del provider tinto di verde per poi effettuare l’attivazione direttamente online, i passi da seguire sono molto semplici e potete effettuare l’autenticazione forte tramite le vostre credenziali SPID.

Ovviamente non perdete tempo se la promozione è di vostro gradimento dal momento che non durerà per sempre e verrà ritirata dal mercato molto presto per sempre.