Amazfit Balance è uno smartwatch di ottima qualità con il quale gli utenti possono godere di altrettante prestazioni, raggiungendo comunque un risparmio molto elevato, infatti la spesa che oggi, con la promozione disponibile su Amazon, sarà necessario sostenere equivale a soli 128 euro.

Il display è di grandi dimensioni, dovete infatti sapere che raggiunge i 46 millimetri di diametro, risultando forse più adatto ad un polso maschile o di grandi dimensioni, proprio perché risalterebbe meno rispetto ad uno più piccolo. Nulla toglie essere un AMOLED di ottima qualità generale, completamente touchscreen ea colori, controllabile tramite il pulsante fisico ed una piccola corona circolare nella parte alta. La batteria è uno dei suoi punti di forza, essendo un componente che, dati alla mano, può garantire fino a 14 giorni di utilizzo continuativo, previa considerazione in merito all’utilizzo (o meno) del chip GPS integrato.

Collegatevi al canale Telegram dedicato ad Amazon, dove avrete i codici sconto gratis e le nuove offerte esclusive.

Amazon: l’offerta sull’Amazfit Balance è da urlo

La promozione applicata direttamente su Amazfit Balance è davvero da non perdere, infatti in questi giorni vi aspetta uno sconto del 39% sul valore originario di listino, così da non dover spendere i 209 euro richiesti inizialmente, ma basteranno 128,69 euro per il suo acquisto definitivo, sempre approfittando dello sconto del 22%. Spedizione a domicilio gestita da Amazon con consegna in tempi molto brevi, e possibilità di acquistarlo a questo link.

Con Amazfit Balance si ha comunque una grande attenzione anche all’attività fisica, essendo disponibili oltre 150 modalità sportive differenti tra cui poter scegliere, adattandole perfettamente ad ogni singola esigenza ed evenienza. La presenza del chip NFC facilita e permette i pagamenti mobili, con AI fitness coach per mantenere sempre sotto controllo tutta la propria attività, mentre il collegamento bluetooth permette al singolo consumatore di gestire notifiche, ma anche chiamate, che vengono ricevute sullo smartphone.