Per il settore dell’intelligenza artificiale le evoluzioni non sono mai abbastanza. A tal proposito, l’agenzia per la ricerca avanzata del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha presentato un nuovo interessante progetto. Il progetto del DARPA è stato denominato “Theory of Mind”. Si tratta di un programma AI che mira a comprendere e prevedere il comportamento.

Nuovo progetto AI: ecco in cosa consiste

L’obiettivo risulta particolarmente ambizioso. L’agenzia intende costruire un’IA capace di analizzare dati complessi per simulare decisioni future di attori ostili. Sia che si tratti di stati, che di organizzazioni o individui. La “Theory of Mind” non si limita alla lettura delle azioni passate. Il suo obiettivo è di entrare nel profondo delle motivazioni, degli schemi comportamentali e delle possibili reazioni di chiunque rappresenti una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale.

La base del progetto AI è un complesso sistema di machine learning alimentato da enormi quantità di dati. Quest’ultimi includono informazioni pubbliche, analisi geopolitiche, comunicazioni intercettate e persino tracce lasciate sui social. Integrando tali fonti, il sistema potrà generare modelli predittivi che tengono conto non solo delle azioni passate, ma anche dello stato emotivo e delle intenzioni probabili degli avversari.

Suddetta capacità previsionale non servirà solo a identificare minacce imminenti ma anche a formulare strategie per influenzare il comportamento. Le possibilità di “Theory of Mind” sono straordinarie. Ma come già accaduto, i progetti DARPA spesso si trovano al centro di controversie. Dal programma “Total Information Awareness” al “LifeLog”, l’opinione pubblica si è più volte opposta all’idea di un controllo pervasivo. In particolare sono stati citati rischi per la privacy e la libertà.

In un’epoca in cui le tecnologie AI emergenti modellano il nostro futuro, il progetto “Theory of Mind” rappresenta una frontiera affascinante, ma complessa. L’AI potrebbe davvero rivoluzionare il mondo della tecnologia, e non solo. Ma un suo uso poco etico rischierebbe di alimentare un’era di sorveglianza globale senza precedenti.