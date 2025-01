I nuovi sconti che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni hanno davvero impressionato i consumatori, tanto da risultare tra i migliori di sempre, infatti vanno a coinvolgere anche uno smartphone di ottima qualità, quale può essere il Samsung Galaxy A25 5G, device di recente commercializzazione, che riesce a garantire uno dei migliori rapporti qualità/prezzo attualmente in circolazione.

La scheda tecnica dello smartphone inizia con dimensioni tutt’altro che impegnative, infatti rientrano perfettamente nella fascia di prezzo di posizionamento, con 161 x 76,5 x 8,3 millimetri di spessore, ed un peso di soli 197 grammi. Il prodotto presenta un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel, un Super AMOLED che permette di raggiungere 396ppi, per una maggiore precisione e dettaglio generale, anche grazie al refresh rate a 120Hz. Il processore resta essere l’eccellente Samsung Exynos 1280, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, che viene affiancato da 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Il Samsung Galaxy A25 5G, grazie all’attuale promozione Amazon, ha davvero un prezzo estremamente convincente, infatti dovete considerare che la spesa consigliata di 369 euro risulta essere ridotta del 30%, fino a scendere a soli 256,60 euro, in modo da essere sicuri di avere libero accesso ad uno dei migliori prezzi di tutto l’anno. Premete qui per effettuare l’ordine.

Ciò che non manca assolutamente in questo smartphone è un comparto fotografico di tutto rispetto, nella parte posteriore, infatti, sono presenti ben tre sensori differenti: un principale da 50 megapixel, che viene seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 2 megapixel. I video vengono generati al massimo in 4K a 30fps, con un angolo di visione di 120 gradi.