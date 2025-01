Con il nuovo anno è arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un nuovo notebook, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una importante promozione applicata direttamente sull’Asus Vivobook 15, un device estremamente economico, almeno per la tipologia di prodotto, grazie ad uno sconto Amazon che convince sin da subito.

Il prodotto dispone di un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, trattasi di un IPS LCD con trattamento anti-riflesso, per poterlo utilizzare senza problemi in ogni ambiente, anche con una sorgente luminosa alle spalle. Il processore è un Intel Core i5 di dodicesima generazione (modello i5-1235U), che viene completato con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD PCIe, il tutto affiancato da una scheda grafica Intel UHD, non di altissima qualità, ma comunque più che adeguata per riuscire a svolgere le mansioni più ordinarie.

Asus: il notebook Vivobook ha un prezzo da urlo

Occasione davvero imperdibile su Amazon per acquistare uno dei notebook più amati e richiesti dal pubblico, l’Asus Vivobook 15 può essere vostro con un risparmio importante, ma soprattutto un investimento finale di soli 399 euro, rispetto ai 479 euro previsti di base di listino (lo sconto applicato è del 17%). Aprite subito questo link per l’acquisto.

Il prodotto si contraddistingue per la presenza della cosiddetta cerniera lay-flat, che permette l’apertura dello stesso fino a 180 gradi, in altre parole in parallelo con la superficie d’appoggio, permettendo al consumatore di condividere lo schermo con qualsiasi persona che vi circonda. Il display, di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, è dotato di angoli di visione molto ampi, con certificazione TUV Rheinland per la protezione relativa all’emissione di luce blu, riducendo l’affaticamento degli occhi dell’utilizzatore.