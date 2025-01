Arrivano copiose e numerose conferme sul fatto che Samsung Galaxy S25 Slim userà la nuova tecnologia ALoP, o All Lens on Prism, sviluppata da Samsung stessa, per proporre uni smartphone super sottile senza fare troppi compromessi sul comparto fotografico: un leaker, in particolare molto affidabile, l’ha detto nelle scorse ore citando come fonte Meritz Securities, società finanziaria sudcoreana.

Ecco tutto ciò che sappiamo

Tantissimi avevano ipotizzato e teorizzato che ALoP sarebbe stata usata su Galaxy S25 Slim fin da quando questa tecnologia è stata presentata, qualche settimana fa, questa è la prima fonte attendibile che lo dice espressamente. Non è ancora chiaro se S25 Slim sarà il primo device con ALoP, ed anche questo pare ad ogni modo molto probabile.

In concreto ALoP consiste in una struttura ottica di nuova concezione che permette di posizionare la lente sul prisma in orizzontale invece che in verticale come succede negli obiettivi periscopici. La lente è quindi parallela al corpo dello smartphone invece che perpendicolare, e quindi può essere di dimensioni maggiori senza influire sullo spessore. Secondo Samsung questo permetterà anche al sensore di ricevere molta più luce rispetto agli obiettivi periscopici tradizionali.

In fase di presentazione, invece, Samsung aveva detto che grazie alla tecnica ALoP potrebbe costruire una telefoto con distanza focale di 80 mm equivalenti, più o meno corrispondente a uno zoom 3,5x rispetto alla fotocamera principale di uno smartphone normale, che di solito si aggira sui 23 mm eq, con un’apertura di f/2,58.

Samsung Galaxy S25 Slim dovrebbe avere uno spessore compreso tra i 6 e i 6,99 mm secondo le ultime anticipazioni. Il colosso sudcoreano sembra interessato a prendere in contropiede Apple, che a settembre dovrebbe presentare un iPhone 17 Air (o Slim) al posto del 17 Plus, mandando quindi in pensione questo modello. S25 Slim dovrebbe arrivare qualche mese prima, probabilmente in primavera. Gli altri esponenti della gamma S25 arriveranno invece a metà gennaio. Insomma, delle novità davvero significative per tutto l’universo Samsung.