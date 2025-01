Samsung potrebbe essere pronta a introdurre il rilevamento degli incidenti automobilistici nel Galaxy S25 Ultra. Si tratta infatti di un’innovazione attesa da tempo. Già nel GalaxyS24Ultra era presente un sensore per questa funzione, ma non era mai stato attivato. Ma ora, nuovi file di sistema analizzati da Android Authority confermano riferimenti espliciti a questa tecnologia. Si tratterebbe di un sensore composito, capace di combinare dati provenienti da accelerometri, microfoni e GPS. Tutti integrati con modelli di intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy: passo verso l’innovazione e la sicurezza

Il rilevamento di emergenze stradali non è una novità assoluta. Infatti, come già detto, i Pixel di Google lo stanno sviluppando già da tempo. L’ arrivo di questa funzionalità sui dispositivi Samsung però segnerebbe un passo avanti per il brand. L’azienda sembra lavorare su questa tecnologia da anni, come dimostrano le tracce risalenti alla One UI 5.1.1. La quale includeva un’app nascosta chiamata “MoccaMobile”. Nonostante ciò, al momento non ci sono certezze su tempi e modalità di rilascio. Essa potrebbe debuttare con il Galaxy S25Ultra a gennaio. Oppure arrivare in un secondo momento tramite aggiornamenti software.

La strategia di Samsung per il 2025 punta così sulla sicurezza e sull’innovazione. L’introduzione del rilevamento incidenti rappresenterebbe un ulteriore elemento per differenziare i suoi ambiti dispositivi. Il sistema sfrutterebbe algoritmi avanzati per analizzare le informazioni raccolte dai sensori. Riuscendo ad identificare situazioni di pericolo e avviando chiamate di emergenza in modo autonomo.

Questo progetto, a lungo in fase di sviluppo, è una risposta diretta alle crescenti richieste degli utenti di dispositivi tecnologici più sicuri. Ma non finisce qui. In quanto, durante l’evento di gennaio, Samsung presenterà anche altri prodotti di punta. Come il Ring 2 e nuovi occhiali smart, mostrando una chiara volontà di rafforzare la propria leadership. Insomma, se tale funzione sarà disponibile al lancio, potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli smartphone interagiscono con il mondo reale. Per Samsung, questa sarebbe un’importante occasione per recuperare terreno rispetto ad Apple e consolidare la propria reputazione nel settore della sicurezza digitale.