La prossima generazione di iPhone accoglierà un modello inedito, il cui nome potrebbe essere iPhone 17 Air o Slim. La caratteristica principale del dispositivo che andrà a rimpiazzare il noto iPhone Plus sarà la sua sottigliezza. Secondo The Information, Apple mira a realizzare un prodotto mai visto, che sorprenderà tutti per il suo aspetto estetico.

iPhone 17 Air: tutto quello che sappiamo

A distinguere l’inedito iPhone 17 Air sarà principalmente il design. Le informazioni fino ad ora trapelate in rete ritengono, infatti, che il nuovo dispositivo presenterà significative differenze rispetto a quanto rilasciato da Apple fino a questo momento. Innanzitutto, il dispositivo abbandonerà il titanio per far spazio a una struttura in alluminio, anche se analisti di spicco come Ming-Chi Kuo ritengono che l’azienda farà ricorso al titanio e all’alluminio.

La fonte si dimostra d’accoro con quanto affermato da Jeff Pu riguardo le dimensioni del display, che potrebbe essere costituito da un pannello da 6,6 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Ross Young, invece, ritiene che Apple farà ricorso a un pannello da 6,55 pollici. Una novità interessante che potrebbe coinvolgere i display dell’intera generazione di melafonini prevista per quest’anno riguarda la possibilità che Apple realizzi una nuova tecnologia per display che li renderà più resistenti.

La fotocamera potrebbe non rendere felici gli utenti curiosi di conoscere il dispositivo. Le informazioni emerse sostengo che, sul retro sarà presente un singolo sensore fotografico da 48 MP posto nella parte alta e centrale della scocca e che la parte frontale accoglierà un sensore da 24 MP. La scelta di ridurre al minimo la quantità di sensori, che distinguerà l’iPhone 17 Air dai modelli Pro e Pro Max, sembrerebbe essere giustificata dalla volontà di accentuare l’eleganza estetica del dispositivo evitando componenti che potrebbero contrastarne la sottigliezza.

Un dettaglio che sta già alimentando parecchi dubbi riguardo quello che potrebbe essere il successo del nuovo melafonino è il costo previsto. Si dice, infatti, che Apple proporrà il dispositivo a un costo maggiore rispetto a quello previsto per un iPhone Pro Max: il costo di partenza, quindi, potrebbe superare i 1200 dollari.