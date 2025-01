La due offerte Vodafone fino a 200 GB da scegliere subito nel 2025

Il cambio di operatore è ormai molto più ricorrente rispetto al passato e con l’inizio del 2025 in tanti ci stanno pensando. Nel caso in cui le persone dovessero finire con ritrovarsi di fronte ad un’opzione come quelle proposte da Vodafone, sarebbe difficile dire di no. Il provider colorato di rosso infatti è venuto fuori con due soluzioni già viste in passato ma che anche questa volta tornano utili a chi vuole convenienza, qualità e quantità.

Ecco dunque le Silver 100 e Silver 150. Entrambe le promozioni offrono pacchetti completi e un’ottima occasione per chi decide di cambiare gestore in questo periodo.

Vodafone Silver 100: 100 GB a un prezzo competitivo

Questa offerta è pensata per chi desidera un buon equilibrio tra quantità di dati e costi contenuti:

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali;

verso numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS inclusi ogni mese;

inclusi ogni mese; 100 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Prezzo mensile di 7,99 €, con il primo mese a soli 5 €.

Una soluzione adatta a chi vuole navigare e comunicare senza spendere troppo.

Vodafone Silver 150: più dati per esigenze superiori

Per chi cerca una maggiore quantità di giga, Silver 150 rappresenta un’ottima alternativa:

Minuti illimitati e 200 SMS al mese;

e al mese; 150 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Prezzo mensile di 9,99 €, anche in questo caso con il primo mese a 5 €.

Ideale per chi usa lo smartphone intensivamente per navigare, lavorare o guardare contenuti in streaming.

50 giga in più tutti i mesi e gratis

Entrambe le offerte possono essere potenziate con 50 GB aggiuntivi, attivando il servizio gratuito SmartPay. Questa opzione consente di effettuare ricariche automatiche dal conto corrente, garantendo comodità e un aumento significativo del traffico dati.

Le due offerte sono riservate esclusivamente a chi decide di passare a Vodafone da Iliad o da operatori virtuali. Per attivarle, è possibile recarsi nei punti vendita Vodafone o completare l’operazione direttamente online.

Con prezzi competitivi e il primo mese scontato, Silver 100 e Silver 150 si presentano come due opzioni eccellenti per iniziare l’anno con una nuova tariffa telefonica vantaggiosa.