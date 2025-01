iPhone SE 4 potrebbe chiamarsi 16E e avere un prezzo competitivo

C’è grande attesa per quanto riguarda il prossimo smartphone di casa Apple. Quello che tutti aspettano con il nome di iPhone SE 4, potrebbe chiamarsi secondo le ultime indiscrezioni iPhone 16E. Questo segnerebbe un grande distacco con il passato anche se un’altra notizia avrebbe preso piede proprio in queste ore: il dispositivo potrebbe arrivare con un prezzo molto interessante.

Un design moderno e un prezzo sotto i 500 dollari: questo è iPhone 16E

Con l’abbandono del design ormai datato dei precedenti modelli SE, il nuovo iPhone adotterà il corpo dell’iPhone 14, integrando novità tecnologiche interessanti. L’obiettivo è mettere a disposizione degli utenti un prodotto che sia molto vicino ai top di gamma della line-up ma senza renderlo proibitivo da acquistare. Tra le migliorie principali che Apple vuole apportare ce ne sono principalmente due:

8 GB di RAM , in grado di supportare Apple Intelligence, la tecnologia AI lanciata con la serie iPhone 16;

Un modem 5G proprietario, una svolta storica per Apple che fino ad ora si è affidata a Qualcomm.

Il prezzo di partenza dovrebbe essere inferiore ai 500 dollari, rendendolo una proposta particolarmente interessante per il segmento di fascia media. Tuttavia, in Italia il prezzo potrebbe superare i 600 euro, considerando tasse e altre variabili locali.

Un debutto strategico per il modem 5G di Apple

Il nuovo iPhone 16E sarà il primo dispositivo Apple a integrare un modem 5G sviluppato internamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo. Questa scelta mira a ridurre i costi di produzione e ad aumentare il controllo sull’hardware, seguendo il modello di successo dei chip Apple Silicon.

Tuttavia, Apple sembra procedere con cautela: testare il nuovo modem su un modello entry-level come il 16E permette di mitigare eventuali rischi di un debutto problematico. Se il modem dovesse presentare criticità, queste non influirebbero sulla serie principale degli iPhone 17, prevista per il prossimo settembre 2025.