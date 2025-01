Fastweb batte tutti con 2 offerte nel 2025 fino a 200 GB in 5G

Tra tutte le offerte disponibili sul mercato mobile ce ne sono alcune che appartengono a gestori molto famosi e che hanno prezzi molto interessanti. Tra le più importanti in assoluto c’è Fastweb, che infatti dispone di due soluzioni straordinarie che fanno parte della stessa famiglia. La prima si chiama Mobile, mentre la seconda Mobile Full. Entrambe permettono la sottoscrizione con una scheda virtuale di tipo eSIM.

Fastweb Mobile: minuti illimitati e 150 GB a soli 7,95 € al mese per tutti

L’offerta Fastweb Mobile propone un pacchetto equilibrato adatto a chi cerca tanti dati senza rinunciare a una spesa contenuta:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 SMS al mese;

al mese; 150 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Costo mensile di 7,95 €.

Una soluzione perfetta per chi utilizza il proprio smartphone per navigare e comunicare senza limitazioni.

Mobile Full: 200 GB e 5G per chi cerca il massimo

Per chi desidera prestazioni ancora più elevate, l’offerta Mobile Full garantisce una connessione veloce e un maggiore volume di dati:

200 GB di traffico dati con supporto al 5G;

di traffico dati con supporto al 5G; Minuti illimitati per chiamare senza pensieri;

per chiamare senza pensieri; 100 SMS inclusi ogni mese;

inclusi ogni mese; Prezzo di 9,95 € al mese.

Ideale per chi sfrutta lo smartphone per attività come streaming video, gaming o lavoro in mobilità.

Attivazione semplice e senza costi nascosti

Entrambe le offerte possono essere sottoscritte online, scegliendo tra una eSIM gratuita o una SIM fisica con spedizione a costo zero. Per attivare il servizio, è possibile utilizzare il proprio SPID, la carta d’identità elettronica o il metodo tradizionale con identificazione video. Il costo iniziale è di 10 € una tantum, senza ulteriori spese nascoste o vincoli contrattuali.

Fastweb, premiata per la quarta volta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia, offre con queste promozioni una combinazione di qualità, trasparenza e convenienza, posizionandosi come una delle migliori opzioni sul mercato della telefonia mobile. Ora tocca solo a voi.