Vodafone Silver: le offerte gratis per sempre fino a 200 GB

Vodafone presenta due promozioni pensate per i nuovi clienti in arrivo da Iliad e operatori virtuali. Le tariffe, denominate Silver 100 e Silver 150, offrono un pacchetto completo a un prezzo interessante, con un costo ridotto per il primo mese.

Con soluzione di questo calibro si arriva facilmente a quello che si desidera, ovvero tutto ogni giorno praticamente quasi senza limiti e con grande qualità. Vodafone mira a rubare utenti alla concorrenza, soprattutto a chi detiene un gestore virtuale o Iliad.

Cosa offrono le due tariffe di Vodafone

Silver 100 : al suo interno ci sono minuti illimitati verso tutti , 200 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G . Il prezzo mensile è di soli 7,99 euro , con un prezzo promozionale di 5 euro per il primo mese ;

: al suo interno ci sono , e . Il prezzo mensile è di soli , con un prezzo promozionale di ; Silver 150: cambia pochissimo rispetto alla promo precedente. Qui ecco 150 GB di traffico dati in 4G a 9,99 euro al mese. Anche in questo caso, il primo mese costa 5 euro.

Queste offerte si distinguono per la grande quantità di giga inclusi, rendendole perfette per chi utilizza frequentemente internet in mobilità.

Bonus extra: 50 GB con SmartPay

Attivando il servizio SmartPay, Vodafone premia i clienti con 50 GB aggiuntivi gratuiti. Questa opzione che in molti già conoscono, consente di collegare il pagamento dell’offerta direttamente a una carta di credito o al conto corrente. Non bisognerà dunque ricordare di effettuare una ricarica manualmente.

È proprio in questo modo che gli utenti si garantiscono la possibilità di arrivare fino a 150 giga al mese con la Silver 100. Lo stesso discorso vale per la Silver 150: in questo caso si arriva fino a 200 giga mensili.

Chi può attivare queste promozioni

Le offerte Vodafone Silver 100 e Silver 150 sono disponibili solo per chi decide di cambiare operatore, trasferendo il proprio numero da Iliad o operatori virtuali.

Con prezzi competitivi e una combinazione di chiamate, SMS e tanti GB, le promozioni rappresentano una soluzione adatta per chi cerca un piano ricco di contenuti.