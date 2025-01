Il DJI Mini 4K è il drone che tutti gli utenti devono acquistare subito, nel momento in cui fossero interessati ad un prodotto che garantisce ugualmente ottime prestazioni generali, nonostante allo stesso tempo goda di specifiche che limitino gli obblighi e le responsabilità dei singoli consumatori.

Lanciato nel corso degli anni appena passati, il drone in questione dispone prima di tutto di un sensore anteriore che permette di regisstrare video in 4K HD, con stabilizzatore a 3 assi che garantisce una stabilizzazione superiore al normale, oltre ad un radar per la registrazione anche a 10km di distanza (con funzione di ritorno automatico) e resistenza al vento elevata. Ciò che lo contraddistingue dai suoi fratelli più grandi e costosi è sicuramente il peso di soli 249 grammi, rientrando nella fascia “al di sotto dei 250 grammi”, può essere utilizzato senza patentino, previa registrazione dello stesso drone.

Collegatevi il prima possibile al seguente canale Telegram, avrete i codici sconto Amazon gratis e le offerte con prezzi assolutamente ridicoli.

DJI Mini 4K: che offerta su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto di questo piccolo drone è davvero ridotta, dovete infatti ricordare che il dispositivo risulta avere un prezzo di listino di soli 299 euro, e che il valore finale dell’ordine che si andrà a sostenere corrisponde a 244,99 euro, con uno sconto effettivo di circa 55 euro, applicato in automatico direttamnete da Amazon stessa. Aprite subito questo link per l’acquisto.

Uno dei suoi principali punti di forza è chiaramente rappresentato dall’autonomia complessiva, infatti può raggiungere ben 31 minuti di utilizzo complessivo, entro determinati limiti, dovete considerare che tali valori sono influenzati da vari fattori: la potenza del vento e la singola modalità di utilizzo (spostamenti, velocità e simili), per questo motivo consigliamo di prenderli sempre con il beneficio del dubbio. Il controllo è affidato all’applicazione mobile, compatibile sia con iOS che con Android.