Se siete interessati ad aggiornare la promozione presente sul vostro smartphone, sicuramente un provider che merita la vostra attenzione è l’operatore tinto di viola ho mobile, Quest’ultimo da tantissimi anni infatti è diventato una vera e propria garanzia per i consumatori dal momento che offre promozioni di vario genere in grado di accontentare chiunque e a costi davvero competitivi, la competitività infatti è molto importante per quest’operatore dal momento che punta ad avere una quota di mercato tutta sua decisamente cospicua.

Ecco dunque che per mantenere la propria offerta sempre al passo coi tempi è in grado di risultare accattivante agli occhi dei consumatori da poco ha anche introdotto il 5G, di conseguenza le promozioni del provider sono inclusive della connettività di ultima generazione e hanno un prezzo davvero interessante, vediamo insieme le promozioni disponibili sul suo sito ufficiale.

Tre super promo

Attualmente sul sito ufficiale dell’operatore italiano sono disponibili tre promozioni decisamente interessanti, la prima a 6,99 € al mese garantisce 150 GB di connessione in 4G con minuti ed SMS illimitati, la seconda invece a 8,99 € al mese offre 200 GB di connessione in 4G sempre con minuti ed SMS limitati e l’ultima a 9,99 € al mese offre 200 GB ma in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati.

Un elemento in comune alle tre promozioni e il costo di attivazione che sarà di 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità del numero da un operatore virtuale specifico che deve essere presente all’interno di una lista ufficiale che potete visualizzare nelle pagine dedicate alle promo in questione, in caso contrario però il costo di attivazione salirà a 29,90 € e in entrambi i casi questo prezzo includerà il costo della Sim e della sua spedizione.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale dell’operatore in questione per poi procedere all’attivazione direttamente online in pochi semplici passi intuitivi e facili da portare a termine.