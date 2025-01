Nuova occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio su Amazon, riguardante l’acquisto di uno smartphone complessivamente di ottima qualità, che riesce a soddisfare perfettamente le aspettative, mantenendo quasi inalterate le prestazioni a cui l’utente può ambiere. Il modello di cui vi stiamo parlando è il Redmi Note 12 Pro+ 5G, disponibile sul mercato da ormai qualche mese, ma ancora oggi sulla cresta dell’onda con performance di ottimo livello.

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, si tratta di un pannello OLED di alta qualità, con risoluzione massima a 1080 x 2400 pixel, che viene affiancato dalla presenza di un refresh rate a 120Hz, oltre ad una densità di pixel pari a 395 ppi, migliorata dagli oltre 16 milioni di colori. Il processore è di casa MediaTek, stiamo parlando dell’ottimo Dimensity 1080, appartenente alla fascia medio-bassa, octa-core con frequenza di clock massima a 2,6GHz, ed una configurazione che di base prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (ricordiamo che non è espandibile con l’ausilio di una microSD).

Redmi Note 12 Pro+: che sconto su Amazon

Redmi Note 12 Pro+ ha un prezzo tutt’altro che elevato, almeno in confronto a ciò che siamo soliti vedere nel mercato, infatti oggi costa solamente 239 euro, con possibilità di averlo nella sua variante no brand con garanzia legale della durata complessiva di 2 anni, che parte dalla data di ricezione del prodotto a domicilio. Compratelo premendo qui.

Spendendo così poco in molti penserebbero di non poter godere di un buon comparto fotografico, ma si sbaglierebbero, infatti nella parte posteriore sono disponibili tre sensori differenti: un principale da 200 megapixel (che porta a realizzare scatti a 8165 x 6124 pixel), passando poi per un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel. Nella parte anteriore, invece, è presente un sensore da 16 megapixel.