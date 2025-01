La nuova promozione disponibile su Amazon va a toccare un prodotto di casa Motorola, stiamo parlando del modello Motorola Moto G84, con connettività 5G, uno smartphone non propriamente di primissimo pelo, ma comunque ancora in grado di garantire buone performance generali.

Il dispositivo gode di un display da 6,5 pollici di diagonale, lo possiamo ritenere leggemente inferiore alla media, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, un P-OLED comunque di ottima qualità generale, che viene impreziosito da 405 ppi (quindi maggiore dettaglio) ed un refresh rate che può raggiungere i 120Hz, per una maggiore fluidità. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, che risula essere affiancato da una configurazione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD fino ad un massimo di 1TB).

Amazon: il prezzo dello smartphone Motorola è crollato

L’acquisto di questo smartphone Motorola è davvero più alla portata di ogni consumatore, dovete infatti sapere che la spesa da sostenere per il suo acquisto non sarà più corrispondente ai 299 euro richiesti di base, ma sarà pari a soli 204,90 euro, con uno sconto del 32% applicato in modo completamente automatico sulla pagina ufficiale di Amazon (premete qui per l’acquisto).

Osservando da vicino il dispositivo possiamo notare un comparto fotografico di tutto rispetto, con nella parte posteriore ben due sensori differenti: un principale da 50 megapixel, ed un ultragrandangolare da 8 megapixel, che può raggiungere una risoluzione di 8165 x 6124 pixel, e soprattutto registrazione video in FullHD a 60fps. La batteria, come sempre quando affrontiamo dispositivi legati alla fascia inferiore ai 300 euro, è un componente da 5000 mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, anche nel medio/lungo periodo, in quanto permette di utilizzare il device per un paio di giorni, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.