A partire dal 1° gennaio 2025, Vodafone Italia ha deciso di interrompere la commercializzazione dell’offerta “Special Minuti 20GB”. Questa promozione è riservata all’attivazione di nuove SIM ricaricabili con nuovi numeri. Essa offriva minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20GB di traffico dati in 5G al costo di 12€ per il primo mese e 11,99€ a partire dal secondo.

Le novità di Vodafone tra 5G e offerte personalizzate

Ad ogni modo tra le alternative ancora disponibili figura Vodafone Smart, con un costo di 12,99€ al mese. Quest’ ultimo include minuti illimitati, 200 SMS e fino a 200GB in 5G, con il prezzo bloccato per almeno 24 mesi dall’attivazione. Sono poi attive anche altre promozioni limitate. Come la “Vodafone Silver”, disponibile in varianti da 6,99 e 7,99€ al mese, con piani che includono minuti, SMS e fino a 150GB di traffico dati. Queste soluzioni richiedono spesso una portabilità del numero da operatori specifici, come Iliad, Fastweb o PosteMobile. Le nuove strategie di Vodafone sembrano legate al prossimo passaggio alla piattaforma informatica NEXT, che sarà operativa dal 9 gennaio 2025.

Le nuove offerte promuovono l’utilizzo del 5G, con velocità di navigazione che raggiungono i 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Dal 18 febbraio 2024, tutte le attivazioni includono il supporto per il 5G, sfruttabile con smartphone compatibili. Tra i servizi aggiuntivi disponibili ci sono Vodafone Club e Rete Sicura 2.0, con abbonamenti mensili a partire da 2,49 euro. In più, per chi sceglie il pagamento tramite Smart Pay, l’ opera offre un prezzo bloccato per 24 mesi. Un vantaggio pensato per fidelizzare i clienti.

Queste mosse rientrano in un piano più ampio volto a consolidare il posizionamento dell’azienda nel mercato della telefonia mobile. Puntando sempre su trasparenza, offerte personalizzate e una forte integrazione con la rete 5G. Detto ciò se siete interessati ad altre promozioni accattivanti vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore, bastano pochi click.