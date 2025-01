HMD Global continua a evolversi nel panorama degli smartphone. Ciò puntando sull’innovazione software e sull’ampliamento della sua offerta. Con l’annuncio del primo dispositivo aggiornato ad Android 15, l’HMD Pulse Pro, l’azienda dimostra un impegno crescente. L’azienda punta verso il miglioramento dell’esperienza utente. Consolidando la sua posizione come marchio competitivo e attento alle esigenze degli utenti. L’HMD Pulse Pro è stato introdotto nella scorsa primavera come modello di punta della nuova linea.

HMD: arriva l’aggiornamento ad Android 15

Dotato di specifiche di fascia media-alta e caratterizzato da un design sobrio ma moderno, lo smartphone si distingue per l’attenzione ai dettagli. Ora, con il rollout dell’aggiornamento ad Android 15, il Pulse Pro diventa il primo dispositivo dell’ecosistema HMD a beneficiare delle ultime innovazioni del sistema operativo di Google.

L’aggiornamento, identificato dalla versione V2.370, è un pacchetto corposo di 3,12 GB. Quest’ultimo include non solo le patch di sicurezza più recenti, ma anche una serie di miglioramenti importanti. Tra cui un’accelerazione nelle prestazioni complessive del dispositivo e una maggiore fluidità nell’interfaccia. A cui si aggiunge un’ottimizzazione della gestione adattiva della batteria. Sono anche previste funzioni avanzate per la sicurezza e la privacy.

Android 15, inoltre, porta in dote nuove funzionalità per la personalizzazione dell’esperienza utente. Tra cui un sistema più intelligente per la gestione delle notifiche e opzioni avanzate di personalizzazione del design grafico. L’HMD Pulse Pro integra tutte suddette novità in modo fluido. Rendendolo un dispositivo ancora più versatile e al passo con i tempi.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle tempistiche di aggiornamento per gli altri modelli della gamma HMD. Come i Nokia G42 5G, G60 5G e XR21 5G, o per dispositivi delle linee Crest, Skyline e Fusion. È però plausibile aspettarsi un rollout progressivo nel corso delle prime settimane del 2025. Con questa nuova mossa, HMD Global ribadisce la sua dedizione nel fornire dispositivi aggiornati e pronti per le sfide future.