Netflix, Squid Game 2 è un successo da record: mai visto nulla di simile

In molti non attendevano altro che il lancio: Squid Game 2 è arrivato lo scorso 26 dicembre su Netflix e tutti gli appassionati lo hanno già polverizzato. La seconda stagione della serie coreana che tanto aveva appassionato il pubblico nel 2021 ha raccolto un gran successo.

Secondo i dati ufficiali trasmessi da Netflix, nei primi quattro giorni di disponibilità, la serie ha totalizzato 68 milioni di visualizzazioni. Questo significa solo una cosa: record battuto. Quello precedente era detenuto da Mercoledì, che nel 2022 aveva raggiunto 50,1 milioni nello stesso periodo.

Un successo annunciato: Squid Game 2 non ha rivali

Tutto sembrava già annunciato, soprattutto dopo il clamoroso successo ha avuto nel 2021. Sono passati ben tre anni e finalmente è arrivato Squid Game 2. In tutto il mondo ben 142 milioni di famiglie avevano tenuto gli occhi sulla prima stagione, la quale ha suscitato grande attesa per la seconda. Questa infatti è saldamente in cima alla classifica di Netflix.

Il successo di Squid Game non si limita alla serie TV. Netflix ha trasformato il franchise in un ecosistema che abbraccia diversi media e attività:

Reality show : Squid Game: The Challenge, dove i partecipanti affrontano prove ispirate alla serie (senza rischi reali);

: Squid Game: The Challenge, dove i partecipanti affrontano prove ispirate alla serie (senza rischi reali); Esperienza immersiva : pop-up interattivi che permettono ai fan di entrare nel mondo di Squid Game;

: pop-up interattivi che permettono ai fan di entrare nel mondo di Squid Game; Videogioco multiplayer: un gioco online che consente di sfidarsi nei giochi della serie.

Queste iniziative confermano l’impatto culturale e commerciale di Squid Game, capace di attrarre spettatori di ogni età e provenienza.

Aspettando Squid Game 3: c’è un lavoro da finire

Con un impatto che va ben oltre lo schermo, Squid Game continua a scrivere la sua storia. I fan attendono già con impazienza la terza stagione, prevista entro la fine di quest’anno, per scoprire come si concluderà questa avvincente saga. Non vi spoileriamo nulla; se non avete ancora guardato il secondo capitolo, è il momento di farlo.