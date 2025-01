Sono tante le notizie che stanno girando ultimamente in merito all’arrivo dei nuovi Samsung e finalmente è arrivato il mese. Gli smartphone della nuova gamma Galaxy S25 consentiranno agli utenti di avere a disposizione tante nuove funzionalità e possibilità. Oltre a tutto ciò si vocifera anche di opportunità alla sicurezza, come una in particolare che è già disponibile a bordo dei Google Pixel. A quanto pare infatti i nuovi dispositivi del brand sudcoreano potranno rilevare automaticamente gli incidenti d’auto avvisando di conseguenza i servizi di emergenza.

Samsung Galaxy S25: rilevamento degli incidenti e tante novità

I file trapelati relativi al Galaxy S25 Ultra fanno riferimento a un sensore denominato “Car Crash Detect Wakeup Sensor”. Si tratta di un sensore composito, capace di raccogliere dati da più componenti del telefono per capire se è avvenuto un incidente. Anche se il codice è già presente, la funzione non sembra ancora attiva sui dispositivi Galaxy S25, e non ci sono segnalazioni che ne confermino il rilascio.

Questo non è il primo tentativo di Samsung di implementare questa tecnologia. Già nei modelli precedenti, come quelli con One UI 5.1.1, erano stati trovati indizi di un sensore per il rilevamento degli incidenti, ma la funzione non è mai stata ufficialmente lanciata. Ora, con la nuova serie Galaxy S25, potrebbe essere arrivato il momento giusto.

Perché è importante

Il rilevamento degli incidenti stradali non è solo una funzione interessante, ma può letteralmente salvare vite. In caso di emergenza, soprattutto se chi è coinvolto non è in grado di chiedere aiuto, il telefono può avvisare rapidamente i soccorsi. Questo potrebbe fare la differenza in molte situazioni.

Molto spesso infatti un automobilista è da solo in auto e al sopraggiungere di un incidente potrebbe ritrovarsi impossibilitato a contattare i soccorsi. Questa funzionalità dunque sarebbe in grado di evitare il peggio.