Iliad: le 3 offerte per svoltare il 2025, ci sono fino a 250 GB in 5G

Iliad continua a sorprendere con offerte telefoniche vantaggiose e trasparenti, disponibili per nuovi utenti e già clienti. A gennaio 2025 spiccano tre proposte: Flash 210, Giga 120 e Giga 250, ognuna con caratteristiche interessanti.

Flash 210: un’occasione limitata per chi sceglie Iliad

Sono dunque diverse le offerte che mette a disposizione Iliad ma si parte da quella disponibile in cima nella home page. La Flash 210 consente di avere ogni mese il meglio partendo da 210 GB in 5G. Non mancano poi minuti ed SMS illimitati, tuttoa soli 9,99 € al mese. L’offerta è disponibile fino al 16 gennaio 2025 e si rivolge sia ai nuovi utenti sia ai già clienti. In più, chi è già cliente può attivarla solo se l’attuale offerta ha un costo inferiore a 9,99 €. Questo piano è pensato per chi cerca un’ampia quantità di dati senza rinunciare alla qualità della rete Iliad.

Giga 120 e Giga 250: soluzioni per ogni esigenza

Accanto alla Flash 210, troviamo due offerte già consolidate ma sempre molto competitive:

Giga 120 : 120 GB in 4G , minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese per sempre ;

: , minuti e SMS illimitati a ; Giga 250: 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 11,99 € al mese per sempre.

Vantaggi extra per chi sceglie la Giga 250 o la Flash 210

Un aspetto interessante è che chi attiva offerte come la Flash 210 o la Giga 250 può beneficiare di uno sconto sulla fibra ottica per casa. Con queste tariffe, la fibra Iliad costa solo 19,99 € al mese, invece dei consueti 24,99 €. Un vantaggio non da poco per chi desidera unire telefonia mobile e connessione internet veloce.

Iliad dimostra ancora una volta di puntare su trasparenza, convenienza e qualità, rendendo le sue offerte tra le più apprezzate sul mercato italiano. Con queste offerte dunque tutti possono avere il meglio, peraltro senza dover sottostare a continue rimodulazioni. Prezzi così bassi non sono così frequenti, inoltre è impossibile o quasi trovarli con contenuti così ampi. La scelta è vostra.