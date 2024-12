Samsung Galaxy S25 Ultra: dovete comprarlo per il super display che avrà

Samsung sta tentando di fare del suo meglio per mettere a disposizione del pubblico a partire dal prossimo mese di gennaio un’ottima gamma di smartphone. Il nuovo Galaxy S25 Ultra sarà certamente eccezionale sotto vari punti di vista e in tanti già credono che possa abbattere tutti gli smartphone arrivati nel 2024. Grandi miglioramenti dovrebbero arrivare soprattutto per quanto concerne il display.

Corning Gorilla Armor di seconda generazione: Samsung Galaxy S25 ultra sarà un vero top

In termini di dimensioni non ci sarà alcun tipo di cambiamento rispetto a Samsung Galaxy S24. Il display sarà sempre da 6,8 pollici e utilizzerà lo stesso materiale M13. Ciò che cambierà secondo le indiscrezioni riguarderà il vetro: verrà introdotto un Corning Gorilla Glass di seconda generazione.

Il Gorilla Armor di prima generazione, introdotto con il Galaxy S24 Ultra, ha ridotto le riflessioni del 75%, migliorando l’esperienza visiva anche in condizioni di forte luce ambientale. La seconda generazione promette una maggiore resistenza ai graffi e un’ulteriore riduzione delle riflessioni, portando lo schermo del Galaxy S25 Ultra a livelli mai visti prima.

Ovviamente ad essere interessato da questo aggiornamento sarà solo ed esclusivamente il suddetto top di gamma e non gli altri smartphone della line-up.

Caratteristiche attese e novità

Oltre al display, il Galaxy S25 Ultra introdurrà alcune modifiche al design e alle funzionalità:

Angoli leggermente più arrotondati e cornici sottili;

Lati piatti che conferiscono un aspetto moderno;

Una nuova fotocamera ultrawide da 50 MP;

Fino a 16 GB di RAM, per una gestione più fluida delle applicazioni;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che dovrebbe garantire prestazioni al top.

Anche il software giocherà un ruolo importante: con il debutto di One UI 7, l’interfaccia personalizzata di Samsung si preannuncia più intuitiva e accattivante.

Lancio e disponibilità

La presentazione ufficiale della serie Galaxy S25 è attesa per il 22 gennaio, con l’inizio delle vendite fissato al 4 febbraio. Sebbene gli aggiornamenti hardware sembrino moderati, il miglioramento del display e il nuovo design potrebbero fare la differenza, consolidando la posizione di Samsung come leader del settore.