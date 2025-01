Gli smartphone sono diventati essenziali per la vita quotidiana. A tal proposito, esiste un segmento di mercato che non si accontenta delle soluzioni standard. Per gli appassionati di lusso estremo e design esclusivo, Caviar rappresenta una vera icona. Conosciuta per le sue reinterpretazioni opulente di dispositivi tecnologici, l’azienda russa ha recentemente presentato un’edizione unica e stravagante di un noto pieghevole. Si tratta del HUAWEI Mate XT Ultimate.

Huawei e Caviar: nuovo modello di lusso

Il modello spicca per la sua scocca in oro 18 carati. Rappresenta un esempio di come la tecnologia può unirsi con l’alta gioielleria. Il suo peso è all’incirca 1kg. Mentre il prezzo supera i 95.000 euro. Lo smartphone non è solo un dispositivo elettronico. Ma una vera opera d’arte. È stato progettato per la richiesta di un facoltoso cliente americano. Rappresenta un effettivo pezzo unico. Dunque, non è disponibile per il pubblico generale.

Il design e i materiali sono il punto forte di suddetta versione. Mentre le specifiche tecniche del dispositivo rimangono invariate rispetto al modello standard. HUAWEI Mate XT Ultimate offre un display OLED LTPO pieghevole di ultima generazione. Con RAM fino a 16 GB e uno spazio di archiviazione che può arrivare a 1 TB. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore con sensore primario da 50 MP. In più è presente un sistema ottico avanzato.

Le personalizzazioni, come quella proposta da Caviar, rappresentano una nicchia di mercato. Destinata a una clientela che desidera distinguersi, trasformando la tecnologia in un’espressione di personalità e potere. Per chi invece cerca una versione meno sontuosa, il dispositivo di HUAWEI, nella sua forma standard, è attualmente disponibile in Cina e potrebbe approdare presto anche in Europa. Ciò promette un’esperienza d’uso all’avanguardia. Ma per coloro che possono permetterselo, il sogno di possedere un Caviar è qualcosa che va ben oltre il semplice utilizzo di uno smartphone.