Il prossimo 7 gennaio Nvidia svelerà il mondo, le sue nuove schede grafiche appartenenti alla famiglia RTX 50, le schede di nuova generazione rappresenteranno un passo in avanti davvero importante per quanto riguarda le prestazioni dal momento che l’architettura Blackwell offre performance molto maggiori a consumi ridotti rispetto alla generazione precedente.

Le schede in questione verranno presentate durante la fiera della tecnologia che si tiene a Las Vegas durante la quale l’azienda mostrerà l’intera gamma che però poi verrà rilasciata a scaglioni, in primis avremo i due modelli top di gamma, la 5080 e la 5090, poi in un secondo momento sul mercato arriveranno anche le schede di fascia media tra le quali ovviamente spiccano la 5070 e la 5070 ti.

Ovviamente le ultime due sono un punto di grande interesse per la community, dal momento che rappresentano le schede dedicate alla fascia mainstream che a fronte di un prezzo non eccessivamente elevato godono di una popolarità assoluta toccando la maggior parte degli utenti.

Trapelate online le specifiche tecniche

Ovviamente le indiscrezioni non mancano e recentemente una fuga di notizie ci ha permesso di mettere le mani su quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche complete delle schede grafiche in questione, vediamole insieme:

RTX 5070Ti:

SKU Name : GeForce RTX 5070 Ti

: GeForce RTX 5070 Ti Board : PG147-SKU60

: PG147-SKU60 GPU : GB203-300-A1

: GB203-300-A1 Cuda Core : 8960

: 8960 VRAM : 16 GB GDDR7 256-bit

: 16 GB GDDR7 256-bit TBP: 300W

RTX 5070:

SKU Name : GeForce RTX 5070

: GeForce RTX 5070 Board : PG146-SKU70

: PG146-SKU70 GPU : GB205-300-A1

: GB205-300-A1 Cuda Core : 6144

: 6144 VRAM : 12 GB GDDR7 192-bit

: 12 GB GDDR7 192-bit TBP: 250W

come potete ben vedere le differenze tra le schede non sono eccessivamente marcate ma allo stesso tempo non sono trascurabili, sicuramente il modello base godrà di un prezzo decisamente inferiore rispetto al modello più potente ma allo stesso tempo la differenza di prestazioni potrebbe essere altrettanto marcata, indipendentemente da ciò è evidente come questi due prodotti siano destinati a quegli utenti che si accontentano di giocare a 1080 P e 60 fps.