GoPro Hero10 Black rappresenta per molti il gota delle action camere, un prodotto iconico, unico nel suo genere, e caratterizzato da specifiche tecniche assolutamente in grado di far sognare ogni singolo consumatore. Il suo prezzo, grazie ad una buona promozione disponibile su Amazon, è stato fortemente ridotto, così da riuscire di più facile accesso per la maggior parte di noi.

Il modello attualmente in promozione permette di realizzare video al massimo in 5.3K a 60fps, una qualità superiore al normale, che facilita la vita del videomaker, con la possibilità di effettuare crop o ingrandimenti, senza andare ad intaccare la qualità generale. Le immagini sono a 23 megapixel, con streaming, quindi condivisione in diretta del video, a 1080p; la stessa action camera può facilmente essere utilizzata alla pari di una webcam, non obbligando l’utente all’acquisto per un computer fisso.

Collegatevi a questo canale Telegram per avere le offerte Amazon ed i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

GoPro Hero10 Black: la promozione su Amazon

Se state cercando un’ottima action camera al giusto prezzo, la GoPro Hero10 Black può fare sicuramente al caso vostro, infatti dovete ricordare che il listino di 299,99 euro della stessa viene fortemente ridotto, con uno sconto effettivo di 100 euro, applicato in automatico da Amazon (corrisponde al 34%), fino a scendere così a soli 199 euro di spesa effettiva da sostenere per il suo acquisto. Ordinatela al seguente link.

Le immagini sono di qualità, grazie ad un processore rivoluzionario, che risulta essere estremamente più veloce, più fluido, oltre che migliore sotto molteplici aspetti e punti di vista. All’interno della confezione gli utenti possono trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, tra cui batteria ricaricabile, supporto adesivo curvo, la fibbia di montaggio, il cavo USB-C e le viti di fissaggio. Tutti gli accessori, nel caso ne aveste a disposizione, compatibili con la precedente generazione possono essere utilizzati anche con la corrente.