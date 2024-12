Per quanto riguarda il mondo della tecnologia di consumo, i prodotti più attesi del prossimo anno sono in tutta probabilità le nuove schede grafiche di Nvidia, La società californiana infatti molto presto, presenterà le sue nuove schede basate su architettura Blackwell e probabilmente sfrutterà la cornice del CES di Las Vegas per mostrare al mondo per la prima volta i suoi nuovi prodotti, secondo le ultime indiscrezioni la prima ad esordire sul mercato sarà la RTX 5080 seguita poi dalla 5090, Solo in secondo luogo, vedremo le schede medie di gamma che dovrebbero arrivare sul mercato tra gennaio e febbraio.

Ovviamente più l’attesa continua più le voci di corridoio si fanno dettagliate e insistenti su quelle che saranno le caratteristiche delle schede che in tutta probabilità domineranno il mercato soprattutto nella fascia top di gamma, ma anche con ottimi risultati nella fascia mainstream, oggi è il turno delle schede medie di gamma delle quali è trapelata la scheda tecnica probabile con informazioni sulle memorie e sui chip montati a bordo, vediamole insieme.

I dati tecnici

RTX 5070:

SKU Name : GeForce RTX 5070

: GeForce RTX 5070 Board : PG146-SKU70

: PG146-SKU70 GPU : GB205-300-A1

: GB205-300-A1 Cuda Core : 6144

: 6144 VRAM : 12 GB GDDR7 192-bit

: 12 GB GDDR7 192-bit TBP: 250W

RTX 5070 Ti:

SKU Name : GeForce RTX 5070 Ti

: GeForce RTX 5070 Ti Board : PG147-SKU60

: PG147-SKU60 GPU : GB203-300-A1

: GB203-300-A1 Cuda Core : 8960

: 8960 VRAM : 16 GB GDDR7 256-bit

: 16 GB GDDR7 256-bit TBP: 300W

Come potete vedere anche voi dalle caratteristiche tecniche, la 5070 Ti sarà decisamente più potente della sorellina minore, tutto ciò ovviamente comporterà dei consumi maggiori ma non eccessivamente, la vera incognita sarà la differenza di prezzo che potrebbe giocare a favore o a sfavore del modello più potente, sicuramente comunque abbiamo tra le mani due prodotti che in entrambi i casi consentirebbero e consentiranno di giocare a tutti i titoli tranquillamente in fullHD e con dettaglio al massimo o quasi, l’unica cosa che rimane da fare è attendere il 7 gennaio che farà da cornice alla presentazione ufficiale di tutta la gamma.