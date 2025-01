Su Amazon gli utenti possono approfittare di una promozione davvero più unica che rara, con la quale accedere ad uno sconto che abbassa notevolmente la spesa da sostenere per l’acquisto di una aspirapolvere senza fili, la quale raggiunge una potenza di aspirazione di 45KPa, corrispondente a circa 550W.

Il modello attualmente in offerta presenta un design che ricorda fortemente i prodotti di casa Dyson, il motore (brushless) è stato posizionato nella parte alta, garantendo in questo modo la giusta manovrabilità del prodotto, oltre che facilitando la pulizia, ad esempio, di superfici molto basse (come tavolini o letti). Il prodotto termina con una spazzola motorizzata, con design anti-groviglio e LED che vanno ad illuminare direttamente l’area di pulizia. All’interno della confezione è possibile trovare una serie di accessori che rendono l’esperienza decisamente più versatile, tra cui un tubo per le fessure, una piccola spazzola per le superfici, un filtro di ricambio, o lo stand per il posizionamento a parete.

Aspirapolvere senza fili: la promozione su Amazon è pazza

La promozione disponibile su questo aspirapolvere senza fili in stile Dyson è davvero interessante, è capace di ridurre enormemente il prezzo di acquisto originario di 229,99 euro, fino a scendere a soli 128,60 euro, con uno sconto effettivo pari al 44%. L’ordine può essere effettuato al seguente link.

A differenza di altri modelli, anche più costosi, l’autonomia di questo prodotto è molto elevata, tanto da poter raggiungere senza problemi anche i 70 minuti di utilizzo continuativo, con alimentazione a batteria potenziata. Da notare, e ricordare, che tali valori sono da prendere sempre con il beneficio dell’aleatorietà legata più che altro alla scelta di una specifica modalità di utilizzo: Max (20 minuti) o Min (70 minuti), che influenzano anche la potenza di aspirazione complessiva del prodotto stesso.