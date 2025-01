WindTre si distingue nel settore delle telecomunicazioni grazie a un’offerta completa e flessibile, adatta a ogni esigenza. Stiamo parlando di GO Unlimited. Grazie a questa soluzione gli utenti possono accedere a giga illimitati fino a 10Mbps, 100GB in Full Speed, 12,6GB utilizzabili in Europa, minuti illimitati e 50 SMS. Questa promozione, al costo di soli 9,99€ al mese, include anche l’attivazione gratuita e la spedizione senza costi della SIM in tutta Italia. L’offerta è perfetta per chi desidera navigare in mobilità, sfruttando la potenza del 5G su dispositivi compatibili.

WindTre: assistenza, vantaggi e innovazione

La rete WindTre copre il 99,7% della popolazione italiana in 4G e il 97% in 5G. Confermandosi come una delle infrastrutture più avanzate del Paese. Con una connessione stabile e veloce, anche in aree ad alta densità di traffico, i clienti potranno contare su un’esperienza online senza interruzioni. In più, la gestione delle offerte è garantita grazie all’ uso un’apposita app premiata dagli utenti. Essa è disponibile sugli store Apple e Android, e ha ricevuto un punteggio di 4.3 su 5.

Uno dei punti di forza di WindTre è l’attenzione al cliente. Oltre all’assistenza gratuita tramite il numero 159, l’azienda offre supporto in oltre 3.500 negozi sul territorio nazionale. Ogni passaggio, dall’attivazione al trasferimento della scheda, è semplificato per garantire massima comodità. Con l’opzione di ordinare online, la SIM arriva direttamente a casa in 48 ore, e l’attivazione tramite SPID o CIE garantisce un processo rapido e sicuro.

WindTre arricchisce così la sua proposta con il programma fedeltà WINDAY. Gli utenti ricevono coupon per i migliori brand, il 10% di cashback su Amazon.it e possono partecipare a concorsi e giochi esclusivi. Il servizio combina tecnologia, vantaggi concreti e intrattenimento, rendendo l’esperienza unica e personalizzata. Con WindTre, navigare diventa non solo semplice, ma anche conveniente e ricco di benefici. Grazie a una rete moderna e un’attenzione continua alle esigenze degli utenti.