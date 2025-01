OPPO potrebbe presto rilasciare un nuovo smartwatch. Il dispositivo è stato recentemente avvistato sul sito web TEENA e ciò permette di ipotizzare che il lancio non sarà molto lontano. La certificazione apparsa online non si limita a fornire indicazioni riguardo il periodo nel quale sarà presentato ufficialmente lo smartwatch. Sono state rivelate, infatti, una quantità non indifferente di dettagli sul design e la scheda tecnica.

OPPO Watch X2: design e caratteristiche del nuovo smartwatch

Il presunto OPPO Watch X2 è apparso sul sito web TEENA con il numero di modello OWW251. L’apparizione indica solitamente l’arrivo imminente di un nuovo dispositivo che, a quanto pare, sarà presto rilasciato in Cina. La certificazione offre informazioni dettagliate sul nuovo smartwatch che, stando alle voci, sarà una sorta di duplicato del OnePlus Watch 2 ma con un nome differente.

Le immagini allegate alla certificazione permettono di osservare uno smartwatch con quadrante circolare e cinturino nero. Si presume l’azienda possa decidere di rilasciarlo in tre versioni: OPPO Watch X2, X2 con cassa da 46 mm e OPPO Watch X2 Pro.

I tre modelli avranno, dunque, dimensioni differenti e alcune funzionalità saranno prerogativa della variante Pro. La certificazione fa comunque riferimento alla presenza di supporto eSim e di una batteria da 631 mAh. Grazie alla presenza dell’eSim gli utenti potranno così effettuare chiamate e sfruttare la connessione in qualsiasi momento.

Come già anticipato, il dispositivo è stato definito come una copia del già noto smartwatch OnePlus ma la capacità della batteria potrebbe essere una caratteristica distintiva. Il nuovo OPPO Watch X2 avrà una batteria leggermente più grande ma comunque in grado di fare la differenza garantendo agli utenti un’autonomia decisamente ottimale.

Non conosciamo ancora la data di lancio dello smartwatch ma l’attesa potrebbe essere decisamente breve e in meno tempo di quel che si possa immaginare potremmo avere modo di conoscere dal vivo il dispositivo.