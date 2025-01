Apple starebbe lavorando ad un campanello smart con la tecnologia Face ID in modo da riconoscere le persone in maniera veloce e sicura. Il nuovo campanello porta Apple a scontrarsi con altre case produttrici di fama mondiale. Grazie alle nuove tecnologie, ci saranno delle opportunità in più per la casa di Cupertino di rappresentare un punto di svolta per il commercio in questo settore. Ovviamente si tratta di un dispositivo molto importante per la sicurezza all’ interno delle abitazioni, poiché rappresenta la chiave d’ accesso per la casa.

Per adesso è in fase sperimentale, ma rappresenterebbe una grande innovazione in questo campo. Alcuni dei principali competitor sono Amazon Ring e Google Nest, che offrono delle risorse vantaggiose agli utenti. Con l’ introduzione di nuove tecnologie per la casa, Apple potrà avventurarsi in quel mercato che mette a disposizione tutte le risorse per la sicurezza della propria abitazione. Potrebbe anche allargare il suo mercato espandendo le sue tecnologie per altri elementi all’ interno della casa.

Apple, nuovo campanello smart super tecnologico

Il nuovo campanello smart serve principalmente a riconoscere i volti dei residenti autorizzati e attraverso una connessione con la serratura elettronica, permettere loro di entrare in casa. Da questo punto di vista Apple sta decidendo se includere nel pacchetto anche la serratura in modo da offrire un servizio completo. Quest’ ultima sarebbe prodotta da altre aziende che hanno stretto un accordo con la casa di Cupertino. Le innovazioni che dovrebbero essere introdotte nel nuovo campanello includono una telecamera di sicurezza interna da collegare ad un hub domestico smart. Questo servirà ad assicurare un servizio iperconnesso a 360° per la sicurezza della casa.

La nuova tecnologia di campanello smart dovrebbe essere presentata alla fine del prossimo anno in modo da avere tempo per le varie sperimentazioni. Con questi nuovi dispositivi la casa sarà sempre più connessa e sicura in modo da tenere sotto controllo tutte le parti dell’ abitazione.