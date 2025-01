Il mondo della tecnologia accoglie il OnePlus Pad 2024. Un tablet Android che punta su prestazioni di alto livello e un design curato. Presentato ufficialmente con il chipset Dimensity 8350 di MediaTek, il dispositivo offre un ampio display da 11,6” con risoluzione 2,8K. Presenta poi una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Ideale per video e giochi ad alta qualità. Con uno spessore di soli 6,29mm e un peso di 533g il tablet è progettato per essere pratico e portatile.

OnePlus Pad 2024: un debutto promettente in Cina, ma il futuro resta incerto

L’autonomia è un punto di forza. Infatti, la batteria da 9.520mAh garantisce fino a 16 ore di riproduzione video con una sola carica. La ricarica rapida da 67W riduce i tempi di attesa, permettendo un utilizzo senza interruzioni. Tra le altre caratteristiche, vi sono il supporto per la stilo, una fotocamera frontale da 8MP e le connettività avanzate WiFi 6 e Bluetooth 5.4. Sul fronte software, il dispositivo integra ColorOS 15 basato su Android15. Assicurando così un’esperienza moderna e personalizzabile.

Il OnePlus Pad 2024 è disponibile in Cina nelle varianti grigio e verde. Il prezzo di lancio è di 1.999 yuan, pari a circa 262€. Una cifra assolutamente competitiva, che lo posiziona come un’opzione interessante per chi cerca un tablet dalle buone prestazioni senza spendere troppo. L’azienda però non ha ancora confermato una distribuzione mondiale.

Le speranze per un annuncio ufficiale a livello internazionale sono riposte nel prossimo evento OnePlus, previsto per il 7 gennaio. Durante il quale verrà lanciata la nuova serie di smartphone OnePlus13. Il tablet quindi, potrebbe diventare un concorrente davvero temibile in un mercato sempre più affollato di opzioni Android. Con un mix di innovazione, qualità e prezzo competitivo, il OnePlusPad 2024 sembra destinato a suscitare interesse. Anche se il suo successo probabilmente dipenderà dalla strategia di espansione mondiale del marchio. Insomma, per avere risultati certi, non ci resta che stare ad attendere ulteriori informazioni a riguardo.