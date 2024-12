Il nuovo HMD Arc, smartphone di fascia ultra-economica, è comparso da poco sul sito del produttore finlandese prima di essere misteriosamente rimosso. La pagina, ora offline, non ha svelato altri dettagli come prezzo e data di lancio. Nonostante l’assenza di informazioni definitive, il dispositivo si preannuncia però come una soluzione essenziale per chi cerca un telefono compatto e maneggevole. Ideale quindi per un utilizzo semplice e senza troppe pretese. In quanto, con Android 14 in versione Go Edition, HMD Arc punta a soddisfare le esigenze di base degli utenti a un costo contenuto.

HMD Arc: un compromesso tra costo e funzionalità

Le specifiche tecniche dello smartphone, rivelano però un hardware datato, che ha già sollevato critiche nel pubblico. Il dispositivo prevede un display LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+. Presenta poi il processore Unisoc 9863A, un chip octa-core risalente al 2018 e prodotto con tecnologia a 28nm. Al quale si accompagnano 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La scelta di un hardware così obsoleto ha portato molti a giudicare il cellulare inadatto persino alle operazioni quotidiane più semplici.

Se da un lato le prestazioni di HMD Arc lasciano a desiderare, dall’altro emergono però alcune caratteristiche interessanti per la fascia di prezzo. La batteria da 5.000mAh, ad esempio, garantisce un’ottima autonomia, anche se la ricarica è limitata a soli 10W. Sul fronte fotografico, troviamo una fotocamera principale da 13MP e una frontale da 5MP. Entrambe sufficienti per scatti occasionali ma lontane dagli standard attuali. Il dispositivo include anche uno scanner di impronte laterale e una certificazione IP52 per la resistenza a polvere e schizzi. Insomma, piccoli extra che lo rendono leggermente più competitivo.

Le reazioni online, però, sono state varie e numerose. Molti utenti hanno criticato la scelta del processore, giudicandolo troppo vecchio per sostenere anche applicazioni essenziali come WhatsApp. Alcuni ritengono invece che HMD Arc sia un prodotto superato già al momento del lancio. Ad ogni modo, nonostante ciò, il dispositivo potrebbe comunque riuscire ad attirare chi cerca un secondo telefono o una soluzione di emergenza a un prezzo minimo.